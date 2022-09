10. oktoobrist läheb jupp Pronksi tänavat Tallinna südalinnas kinni

Abilinnapea Vladimir Svet ütles, et ehitustööd algavad Pronksi tänava Narva maantee ja Raua tänava vahelisest lõigust, mis on 10. oktoobrist liiklusele suletud. "Loodame, et valdav osa Jõe ja Pronksi tänava ehitustöödest valmib juba suveks ning järgmiseks sügiseks on tehtud ka kõik viimased viimistlustööd."

Esmaspäeval, 3. oktoobril alustatakse esimese etapi ettevalmistusega Pronksi tänava Narva maantee ja Raua tänava vahelisel lõigul (välja arvatud ristmikud) ning nädal hiljem, 10. oktoobril, suletakse see tänavalõik liiklusele.

Kuna tegemist on lõiguga, kus on rohkesti väljavahetatavaid maa-aluseid tehnovõrke, siis hõlmab ehitus kogu sõidutee laiust. Kõnniteed jäävad jalakäijatele avatuks ning tööde ajal on kohalikele elanikele tagatud juurdepääs oma majade juurde. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest töövõtja teavitab elanikke jooksvalt.

Svet rõhutas, et mõlema tänava liiklusruum on plaanis täielikult ümber kujundada. Rekonstrueerimisele läheb kogu maa-alune osa ning välja vahetatakse kõik vee-, gaasi- ja elektrivarustuse ning kanalisatsioonisüsteemid. Uuendatud tänavaruum saab ka moodsa valgustuse.

Ümberehituse tulemusel paranevad jalakäijate liikumisvõimalused ning luuakse sõiduteest eraldatud jalgrattateed ning jalakäijatele vahepeatust võimaldavad haljastustaskud. Lisaks rajatakse mõlemale tänavale rohkem haljastust ja istutatakse tänavaäärtesse kokku 43 puud ja 1372 põõsast, teatas linn.

"Kui seni oli Pronksi tänav peamiselt autode päralt, siis rekonstrueerimisega tagame võrdselt ohutud ja mugavad võimalused kõigile ning pöörame suurt tähelepanu jalakäijate ja jalgratturite ohutusele," lisas Svet.