Liikluseksperdid ei näe Pronksi tänava remondis suurt probleemi

"Kahtlemata tekitab liikluse sulgemine Tallinna linnas ummikuid, ebameeldivust, segadust ja ärritust autojuhtides. Hetkel pole meieni jõudnud teavet, et seoses liikluskorralduslike muutustega oleks sagenenud rikkumised, õnnetused või vajaks see piirkond muul moel politsei järelevalvet," ütles politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe ERR-ile.

"Küll aga soovitame autojuhtidel remonditööde ajal võimalusel Pronksi tänava piirkonda vältida ning valida endale liikumiseks teine trajektoor. Kui siiski on vaja seal ümbruses sõita, siis soovitame varuda aega ja kannatust," lisas Kullamäe.

Tänava sulgemises ei näinud suurt probleemi ka liikuvusekspert Marek Rannala, kes meenutas, et suuri teetöid on Tallinnas ka varem toimunud, kuid liiklus on sellele vaatamata laabunud.

"Ma ei näe draamaks põhjust. Inimesed õpivad uues olukorras käituma, kasutavad navigeerimisabimehi ning leiavad endale teised võimalused sihtpunkti jõuda," rääkis Rannala.

"Võib-olla annabki uus olukord mõnele tõuke proovida alternatiivseid liikumisvõimalusi," lisas Rannala ning ütles, et sõitis just ise jalgrattaga Piritalt kesklinna.

Teisipäeval ütlesid ka Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ja Tallinna trammiteenistuse juht Meelis Telliskivi, et loodavad teetöödest tingitud ummikute lahenemisel autojuhtide mõistlikkusele.

Svet ütles , et linnal oli plaanis alustada Pronksi tänava remonditöödega suvel, kui liiklust on vähem. "Aga 24. veebruaril algas sõda Ukrainas ja see on avaldanud mitut moodi mõju ehitusturule. On tekkinud tarneraskused, mis ei lubanud alustada kõikide objektide rajamist, nagu see oli plaanis. Tekkis suur ebakindlus ja töövõtjad ei olnud nõus hinda pakkuma. Kolmandaks tekkis linnal ja riigil küsimus, mis saab eelarvetest. Seetõttu pidime venitama hankeid, mis pidid algama varakevadel, kuni turul olukord stabiliseerub," rääkis ta.

Sveti sõnul oleks Pronksi tänava puhul alternatiiviks olnud remondi edasilükkamine, aga kuivõrd linnavalitsus otsustas strateegiliste investeeringutega edasi minna, alustati remondiga sel sügisel.