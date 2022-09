Kaitseväe juhataja: ajateenistus tuleks pikendada vähemalt 12 kuule

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitse konverentsil, et Eestis tuleks ajateenistuse aega pikendada vähemalt 12 kuule.

Heremi sõnul pole võib-olla ühel hetkel pääsu ajateenistuse pikendamisest teatud spetsialistidele ka 18 kuule.

"Meil ei ole ajateenistuse pikendamisest pääsu," sõnas Herem.

Ajateenistuse kestab praegu sõltuvalt väljaõppe eesmärgist Eestis kaheksa või 11 kuud.

Peaminister Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tema sai Heremi ettepanekust teada saatejuhi käest. "Me ei ole seda praegu veel arutanud. Ma ei hakka seda praegu kommenteerima," ütles ta.