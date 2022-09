Eesti Energia hakkab universaalteenust pakkuma hinnaga 19,24 senti kWh eest

Eesti Energia pakub universaalteenust hinnaga 19,24 senti kWh eest, mille sees on konkurentsiameti kehtestatud universaalteenuse tootjahind 15,4 senti kWh eest, Eesti Energia kulud, riskid ja mõistlik kasum (0,63 senti kWh) ja käibemaks (20 protsenti ehk 3,21 senti kWh).

Universaalteenuse hinnale rakendub veel valitsuse kehtestatud energiakompensatsiooni meede. Koos kompensatsiooniga koos on Eesti Energia pakutav hind 13,24 senti kWh eest.

Tegu on elektriteenuse hinnaga, sellele lisanduvad veel võrgutasu, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis.

Alexela teatas, et nemad hakkavad universaalteenust pakkuma lõpphinnaga 19,19 senti kWh eest. Sellele lisandub samuti kuutasu 1,99 eurot. Esmaspäeval saadab Alexela oma klientidele täpsustava info.

Konkurentsiamet kehtestas elektritootjale Enefit Powerile ajutise elektri tootjahinna 154,08 eurot MWh ehk 15,4 senti kWh eest, mille alusel hakkavad elektrimüüjad 1. oktoobrist tarbijatele universaalteenust pakkuma. Tegu on ajutise hinnaga, läbirääkimised kokkuleppe saavutamiseks Enefit Poweriga veel jätkuvad. Enefit Poweri juhi Andres Vainola sõnul soovib ettevõte tootjahinnaks 18,18 senti kWh eest ning kokkuleppele loodetakse jõuda hiljemalt novembriks.

Universaalteenuse osutajast elektrimüüjal on kohustus pakkuda kodutarbijale universaalteenusega elektrienergiat, kui tema tarbija senine elektripakett on kallim kui universaalteenuse hind. Tarbijal on õigus pakkumisest loobuda.

Eesti Energia kodukliendid, kelle elektri universaalteenus on soodsam kui olemasolev pakett, viiakse automaatselt üle universaalteenusele. Arvutuse aluseks on viimase kahe kuu (juuli, august) kliendi personaalne keskmine elektrihind. Kui klient ei soovi universaalteenust, on tal võimalik pakkumisest loobuda kuni 12. oktoobrini.

Eraisikutel on võimalus ka ise pöörduda Omniva postkontorisse, et esitada sooviavaldus Eesti Energia universaalteenuse lepingu sõlmimiseks, üle kontrollimiseks või automaatsest üleviimisest loobumiseks.

Automaatselt saab universaalteenuse pakkumise ligi 129 000 Eesti Energia koduklienti, nendest 90 000 on börsipaketil ja 39 000 fikseeritud hinnaga paketil, teatas ettevõte.

Universaalteenust ehk kontrollitud hinnaga elektrienergiat saab pakkuda kuni 2026. aasta aprilli lõpuni.