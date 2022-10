Välisministeerium: reisihoiatuste uuendamise tingib olukorra muutus Venemaal

Ehkki välisministeerium on kutsunud juba alates Vene vägede sissetungist Ukrainasse Venemaal asuvaid Eesti kodanikke võimalusel sealt lahkuma, on viimastel nädalatel üleskutset mitu korda uuendatud. Ministeerium põhjendab seda olukorra muutumisega üha ohtlikumaks Venemaal olevata Eesti kodanike jaoks.

"Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitame ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale ja täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse," öeldakse viimati reedel saadetud välisministeeriumi reisihoiatuses. Sarnane hoiatus väljastati ka esmaspäeval, 26. septembril.

"Oleme teinud korduvteavitusi siis, kui Venemaa juhtkond on oma retoorikat karmistanud või astunud uusi samme, mis eskaleerivad olukorda Ukraina agressiooniga seoses," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Mihkel Tamm laupäeval ERR-ile.

Samuti tasub tähele panna Vene juhtkonna hiljutisi ebasõbralikke viiteid Eestile, lisas Tamm ning tõi näiteks, kuidas Moskva väitel põgenes suurvene šovinisti Aleksandr Dugini tütre tapja Eestisse või kuidas Venemaa on tauninud punamonumentide mahavõtmist Eestis.

Eesti kodanikke võivad Venemaal ähvardada otsitud ettekäände alusel toimuvad kinnipidamised, läbiotsimised või muud konfliktid sealsete võimudega.

Venemaal asuvad topeltkodakondsusega inimesed aga võivad sattuda ka mobilisatsiooni alla, kuna Venemaa käsitleb neid seal oma kodanikena, märkis Tamm.

Eesti-Vene topeltkodanikud peavad arvestama ka sellega, et Eesti võimalused neile konsulaarabi osutamisel on piiratud.

Konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti saatkonnast Moskvas, kuhu näiteks passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine asendusdokument, millega riigist lahkuda. Muudes olukordades abistamine - eriti juhul, kui abisaaja ei viibi Moskvas - on äärmiselt raskendatud ja aeganõudev, rõhutas välisministeerium.

Tamm rääkis ka, et arvestades mobilisatsiooni väljakuulutamise järel vallandunud kutsealuste meeste massilist lahkumist Venemaalt, ei saa välistada, et Vene võimud hakkavad ka ise piirama oma kodanike riigist väljasõitmise võimalusi.