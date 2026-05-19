X!

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

Eesti
Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhii Tykhyi.
Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhii Tykhyi. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.COM
Eesti

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt nende õhuruumi sattunud Ukraina droonide pärast vabandust.

"Vabandame Eesti ja kõigi meie Balti sõprade ees selliste ettenägematute intsidentide pärast. Oleme teinud ja teeme jätkuvalt tihedat koostööd oma spetsialiseeritud institutsioonidega, et jõuda iga juhtumi tuumani ja otsida võimalusi nende ärahoidmiseks, sealhulgas meie ekspertrühmade otsese kaasamise abil," kirjutas Ukraina välisministeeriumi kõneisik Heorhii Tykhyi sotsiaalmeedias.

"Kinnitame veel kord, et vastupidiselt Venemaa propagandaväidetele ei ole ei Eesti, Läti, Leedu ega Soome kunagi lubanud kasutada oma õhuruumi rünnakuteks Venemaa vastu. Samuti ei ole Ukraina kunagi sellist luba taotlenud," lisas ta.

Välisministeeriumi kõneisiku sõnul suunab Venemaa Ukraina droone Balti riikidesse elektroonilise sõjapidamise abil. "Ja Moskva teeb seda sihilikult, koos intensiivistatud propagandaga," sõnas ta.

"Ukraina teostab oma õigust enesekaitsele vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 51. Meie õiguspärased sõjalised sihtmärgid asuvad Venemaal ja me kasutame nendeni jõudmiseks Venemaa õhuruumi. Venelastel ei ole õigust süüdistada Ukrainat, Balti riike ega Soomet oma tegude tagajärgedes ja laiemalt oma agressioonisõjas. Oleme tänulikud oma partneritele Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus nende toetuse ja solidaarsuse eest," seisis välisministeeriumi avalduses.

Balti õhuturbemissiooni Rumeenia hävitaja lasi teisipäeva lõuna paiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Droonirusud kukkusid alla Põltsamaa vallas Kablakülas asuva põllu äärde.

Ukraina droonid on Eesti õhuruumi jõudnud ka varem, ent siis neid alla ei lastud. Viimati saatis kaitsevägi ohuteavituse välja 3. mail, toona Võrumaale ja Ida-Virumaale.

Droonihoiatuse andis teisipäeval välja ka Läti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:20

3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

19:19

EL lubab väetisehindade tõusust räsitud põllumeestele toetust

19:16

Ministrid ja ettevõtjad allkirjastasid puhta tööstuse kokkuleppe

18:58

LHV Pank sai loa pakkuda krüptovarateenuseid

18:55

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

18:55

Ka Läti andis välja droonihoiatuse Uuendatud

18:50

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

18:50

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

18:50

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

18:50

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:00

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

11:22

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

10:57

Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

06:40

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

18.05

Eestisse jõudnud kange narkootikum on nõudnud juba mitu inimelu

18.05

Zelenski: Ukraina luure andmetel Venemaa raskused üha kasvavad

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

11:51

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

ilmateade

loe: sport

19:20

3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

18:43

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

18:10

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

17:45

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

loe: kultuur

18:55

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

18:50

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

17:17

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

17:01

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

loe: eeter

13:12

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

12:51

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

11:59

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

07:10

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

18:35

Hävitajad tulistasid keskpäeval Põltsamaal alla Eesti õhuruumi tunginud drooni

15:25

Raadiouudised (19.05.2026 15:00:00)

13:50

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

13:45

Vahemerel hukkunud migrantide arv kasvab kiiresti

12:20

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

10:00

Narva hotellid võõrustavad üha rohkem Põhjamaade turiste

10:00

USA president Donald Trump lükkab edasi sõjalise rünnaku Iraani vastu

10:00

EMO-d täidavad järjest rohkem esmase tervishoiu rolli

09:20

Raadiouudised (19.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo