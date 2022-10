Haapsalus elav ameeriklane avas väikelinnas mitmekeelse valikuga raamatupoe

Haapsalus elav ameeriklane Adam Cullen avas väikelinnas raamatupoe. Eriliseks ehk isegi kogu Eesti kontekstis teeb poe see, et seal on kirjandust 18 erinevas keeles.

Posti tänava ääres asuva raamatupoe idee kasvas vabakutselise tõlkijana töötava Adam Culleni sõnul välja sellest, et ta ei tahtnud töötada koduseinte vahel.

"Siis mõtlesin, et ei taha niisama teistes kohvikutes tööd teha liiga palju või ateljeed endale võtta ja üksi olla, siis mõtlesin, et miks mitte teha siis raamatupood-kohvik, kuhu teised saavad ka sisse astuda ja ka kirjutada või lugeda ja lihtsalt niisama olla," rääkis Cullen.

Pisikese poe teevad väga eriliseks müügil olevad raamatud. Ei ole ilmselt liiga julge oletus, et teist sellist väikest raamatupoodi Eestis pole.

"Suurim rõhk siin on eesti ilukirjandusel võõrkeeltes. Kokku on hetkel 18 erinevat keelt esindatud. Neid tuleb juurde nii palju kui ma jaksan neid juurde tellida," ütles Cullen.

Omanik lisas, et natuke on riiulitel ka eestikeelset ilukirjandust ja kasutatud välisautorite teoseid. Haapsalu on väike linn ja tahes-tahtmata tekib küsimus, kas poe jaoks jätkub huvilisi?

"Siin on ka päris palju välismaalasi iseenesest. Inimesed kindlasti, kellel on sõbrad või pere, kes ongi välismaalased või kes oskab mõnda teist keelt ja oleks huvitatud selle lugemisest. Ka niisama, et oleks koht, kus ka kohvi juua ja olla raamatutest ümbritsetud," kirjeldas Cullen.

Cullen ütles, et Eesti autorite võõrkeelde tõlgitud teoste vastu võivad huvi tunda ka turistid, kes tahavad käsitöö asemel osta midagi, mis aitab Eestit paremini mõista.