Saksa merejalaväelased jagasid Miinisadamas mereväebaasi kaitsmise kogemusi

Õppusest võtab osa üle 400 Saksa sõjaväelase. Harjutatakse sillapea loomist ehk suuremate üksuste kiire kohaletoomise ettevalmistusi, sealhulgas sadama ja lennuvälja kontrolli ja keemiarelva vastast kaitset.

"Kuna merevägi tegeles sellega umbes kaheksa aastat tagasi ja vahepeal on teadmised kaduma läinud, siis praegu sakslase kohalviibimine annab meile väga hea võimaluse näha, kuidas sellega tegelevad üksused toimivad, millised on nende protseduurid, millised on nende taktikad ja kõigepealt õppida ja koos harjutusi teha," selgitas mereväe rannikukaitse divisjoni ülem kolonelleitnant Ivo Hakman.

"Me harjutame siin sillapea loomist. See tähendab, et kriisi korral täiendame Eesti kaitsejõude Saksamaa üksustega näiteks NATO artikkel viie raames või ka kriisi tekkimise faasis. Mõni praegu siin viibiv üksus kuulub kiirreageerimisjõududesse ehk moodustab NATO oda teraviku," ütles Saksamaa kontingendi ülem kolonelleitnant Andre Knappe.