Kevadel käis uudistest läbi, kuidas politsei pidas kinni kolm üpris tuntud võrkturundajat, kahtlustades neid 1,3 miljoni euro väljapetmises Comity-nimelise skeemiga. "Pealtnägija" rääkis nii Comity eestvedaja kui väidetava ohvriga ja kuulis, et kahtlustatavad on nii enesekindlad ja järgijad nii ustavad, et andsid kriminaaluurimise ajal ja veel enne kohtuotsust hoopis oma tegevusele hoogu juurde.

Varemgi rahvale erinevaid kiire rikastumise skeeme müünud turundajad said kevadel kriminaalkahtlustuse kelmuses, aga väidetava püramiidskeemi ehitajad on jätkuvalt nii enesekindlad ja nende järgijad nii ustavad, et tegevus jätkub.

"Kui me räägime täna jagamisturundusest, siis mida väga paljud inimesed võib-olla ei mõista, ongi see, et kui me räägime kogukondade ehitamisest, jagamisturunduse ettevõtetest, siis kõige suurem kulu selle asja juures ongi alustamine uues riigis ja kõik see reisimine ja muu, mis kaasas käib," sõnas võrkturundaja Martin Mander, kes kinnitas, et projektide ehitamiseks on kaasatud ka võrgustiku liikmetelt raha.

"Kui selle äri raames sai seda projekti tutvustatud, siis Mander alati ütles, et igale küsimusele on vastus olemas. See pidi juba omaette kunst olema, kui sa sõna otseses mõttes igale küsimusele suudad vastata niimoodi, et sina ei jäänud lolliks," ütles Comity väidetav ohver Kaspar (nimi muudetud, toimetusele teada).

Täna 41-aastane Martin Mander on kevadel algatatud kriminaalasja üks keskne tegelane, aga ajakirjanduse andmetel ka staažikas, Eesti läbi aegade enim teeninud võrkturundaja. Omaaegne iludusvõistluste prints oli eelmise kümnendi lõpus soovitusturunduse võrgustiku Lyoness ja hiljem Lyconet tipptaseme müügimees, kelle väidetav edu pälvis üksjagu meedia tähelepanu, sealhulgas jõudis ka "Pealtnägijasse".

2019. aasta "Pealtnägijas" kajastati, et toona oli ettevõttel maailmas 50 000 partnerit üle maailma ja Eestiski sadu müügimehi. Nagu näiteks raadiohääl Alari Kivisaar.

Tipphetkel küündis Mandri kuupalk tema enda väitel 150 000 euroni, 2018. aastal anti võrgustiku üritusel Varssavis eestlasele silmapaistvate tulemuste eest Lamborghini numbrimärgiga "Action 1". Vastuolulise mainega ja korduvalt nime vahetanud võrgustik kuulutati aga muuhulgas Norra, Itaalia, Poola ja Šveitsi kohtutes püramiidskeemiks ning nõuti hiiglaslikke trahve. Eestlane oskas enda sõnul enne suuremat jama 2019. aastal sellest paadist lahkuda.

"Minu jaoks lõppes see, kui ma sain aru, et need kavatsused seal projektis ei olnud ettevõtte juhi poolt siirad. Kui need asjad välja tulid - kui COVID hakkas ja ei olnud enam võimalik erinevatel sündmustel käia-, siis ma sain aru, et sellega ei ole võimalik edasi minna, antud projektiga. Seal oli nii palju lubadusi, mis jäid lihtsalt täitmata ja kuna sooviti lihtsalt need lubadused kõrvale jätta ja uusi asju peale tuua, siis sellisel viisil ei ole võimalik," lausus Mander.

See aga ei tähendanud lahkumist valdkonnast, vaid pärast pandeemia lõppu, 2022. aastal kerkis Mander esile juba Eestis loodud võrkturundusäride Fozeus ja Comity ühe esindusnäona.

"Ma nägin seda vajadust ja kui mind viidi kokku inimestega, kes seda ehitavad ja kuna nad palusid minu käest abi just kogukonna poole pealt, siis ma nägin, et see on üks koht, kus ma saan sellele kaasa aidata," ütles Mander.

On omaette pikem ja ka osaliselt juba ajakirjanduses kajastatud lugu, kuidas väidetavalt krüptokaevandamisel ja võrkturundusel rajanenud projektid vahepeal tülli läksid ning toimus ka pereheitmine, kuid 2024. aastaks jäi pinnale Comity. Sellega on seotud mitu ärikeha, mille taga on Martin Mander, varem Fozeusega seotud Sulev Kohjus ning samuti Lyconetiga seotud Kustas Kirsipuu.

Comity lubas liitujatele taaskord finantsvabadust. Muuhulgas loodi oma krüptotooken XRO, mis pidi tulevikus hakkama võistlema Bitcoiniga, ja sotsiaalmeediaplatvorm nimega Zero, mis pidi kasvama Instagrami või Facebooki sarnaseks.

"Mind kõnetas sotsiaalmeediaplatvormi ehitamine. Ma nägin, et varem või hiljem peaks tulema turule Web3-põhine sotsiaalmeediaplatvorm, kus alustuseks inimesed ise omaksid seda, mida nad postitavad sinna," lausus Mander.

"Me räägime sellest, et kui sina täna ehitad kogukonna, kus saab olema miljoneid inimesi, siis päeva lõpuks seal võib olla tuhandeid või kümneid tuhandeid noori, kes tänu sellele, et sina tõid nad siia platvormile, valisid elus hoopis teistsuguse suuna," promos Mander Youtube'i videos sotsiaameediaplatvormi.

Skeem on pead valutama panevalt keeruline, aga lihtsalt kokkuvõttes maksavad Comity liikmed liikmetasu ning sõltuvalt makse suurusest saavad mingi taseme. Iga täiendav liituja tõstab sinu taset ja kõige selle eest teenib süsteemisisest krüptovaluutat XRO. Manderi jutu kohaselt ongi eesmärk tuua inimesed algul Zerosse, kus värvatakse nad võrgu liikmeks ja müüakse neile krüptoraha.

"Kuidas Comity ei ole püramiidskeem?" küsis "Pealtnägija" ajakirjanik Heliis Raudsik.

"See on jagamisturunduse ettevõte, väga klassikaline turundusviis. Jagamisturundus on tuttavalt tuttavale, sõbralt sõbrale," lausus Mander, kinnitades, et tegu ei ole püramiidskeemiga.

"Mida rohkem on sul toodud Zero platvormile tasuta kasutajaid, seda rohkem sul on võimalik liigutada sealt liikmeid edasi Comity'sse ja mida rohkem inimesi on Comity's, seda suurem käive on," sõnas Mander Youtube'i videos.

"Täna kogukond saab seda toetada erineval viisil: meil on olemas konkreetselt koht, kus inimesed saavad anda annetusi. See on üks osa. Teine osa on see, et me oleme ise enda raha sinna panustanud ja kolmas osa on see, et liikmed saavad osta kinkekaarte – läbi selle kinkekaardi nad saavad Zero-punkte ehk XRO-punkte, mis on tulevane meie plaanitud krüptotooken," selgitas Mander.

Mander ja teised Comity eestkõnelejad rääkisid konverentsisaalides tundide kaupa plaanitavast finantsrevolutsioonist ja avaldasid kümneid tunde sisu Youtube'is, kus on läbisegi hoogne jutt ja kaadrid luksuslikust elustiilist, mida Comity justkui võimaldab. Samas kriitikute sõnul on sellel ajupesu tunnused ning arusaamatu, kust tulu investoritele peaks tulema.

"Ma arvan, et paljud inimesed on neid sõnu kuulnud, aga suuremas osas ma arvan, et nad lõpuni aru ei saa. Kui Youtube'ist neid videosid vaadata nendest seminaridest, siis on seal ka selliseid vanemaealisi inimesi. Küll ma ei taha öelda, et need vanemaealised on kuidagi rumalad selles osas, aga mul jääb vahest tunne, et nad täpselt ei saa aru, mida neile müüakse," lausus keskkriminaalpolitsei eriasjade uurija Timo Tubli.

"Seal oli väga palju toredaid termineid, nagu sotsiaalmeedia, krüptoraha ja kõik muu. Jah, kõik on õiged terminid, aga kuna me teame nende inimeste tausta, nende eelmistest ettevõtmistest, siis ei saa eeldada, et nad oleksid lihtsalt rumalad olnud, kes läksid esimest korda midagi tegema, vaid pigem peale vaadates tundus, et natuke saadakse aru, aga samas kasutatakse ära seda, et enamik inimesi ei saa aru, millest nad tegelikult räägivad," ütles Eesti Web3 koja liige ja NFT-ekspert Sander Gansen.

"Need skeemiloojad samamoodi teevad seda, et miks nad sõidavad selliste uhkete autodega – see ongi see, et näed, mina suutsin selle uhke auto endale saada, selle kella või selle uhke ülikonna. Siis inimene tahab ka seda samamoodi". Aga mis on küüniline seal, on see, et neid inimesi seal valmistatakse ette, kes seal publikus on, et kindlasti teile tulevad rääkima inimesed ja tuttavad, et ärge investeerige sellesse, sest see on pettus. Aga need skeemiloojad juba valmistavad ette neid inimesi, et teie juurde kindlasti tullakse, aga te peate neid eirama ja need inimesed oma elust üldse välja lülitama," lausus Tubli.

Ühelt poolt osales ainult koosolekutel sadu ja sotsiaalmeedias tuhandeid. Teisalt on kahtlustatud, et veebis genereeriti ka libakasutajaid, et Comity populaarsust suuremana näidata. Lisaks Eestile hakkas Comity 2025. aastal laienema ka Balkanimaadesse, millega seoses peategelased tegid sinna mitu reisi, millest jagati taas efektset materjali.

"Kui me vaatame liikmete numbrit, siis see jäi kuskil 7000 kanti, aga see ei tähenda seda, et kõik on aktiivsed – need on lihtsalt selle aja jooksul registreeritud liikmed," ütles Mander.

Mitmed liitunud, nagu Armin Pajula, kes tutvustab end tiitliga motivatsioonikõneleja ja elukoodi ninja, hakkasid omakorda tegema hingestatud videoid, kuidas Comity on tee õnne ja rikkuseni. Näiteks üks Martin Manderi jagatud pilt liigutas Pajulat pisarateni.

"See küsimus oli see, et miks sa teed seda, mida sa teed. Martin vastas /.../ ja see pilt on linttraktorist, ema oli lastega oma majas kuskil. See linttraktor lükkab selle maja maha. Ma pean ennast koguma, enne kui ma edasi lähen," lausus Pajula Youtube'i videos.

30-ndates eluaastates Kaspar oli enda sõnul algul samasugune fanaatiline Fozeusse ja Comitysse uskuja. Ta esineb anonüümselt, sest kui ta hiljem kahtlusi esitama hakkas, ähvardasid kogukonna liikmed teda väidetavalt isegi füüsilise vägivallaga.

"Aga seal ma nägin seda, et see idee ja visioon oli ikkagi väga võimas ja läksin sellega ise ka kaasa," ütles Kaspar.

Fozeuse ja Comity tegevus pälvis ka ajakirjanduse kriitilist tähelepanu, aga enamasti olid artiklid maksumüüri taga või erialaväljaannetes. Tagantjärele on aga teada, et tegevus paistis silma, sest Comity osas hakkas keskkriminaalpolitsei eriasjade uurija Timo Tubli tõendeid koguma.

"Ma hakkasin uurima seda 2023. aastal. See ongi kriminaalpolitseiniku üks töö osa, avalikest allikatest informatsiooni kogumine ja sealt see alguse sai," sõnas Tubli.

Ligi kolm aastat pärast kriminaaluurimise käivitamist peeti Mander, Kohjus ja Kirsipuu tänavu märtsis kinni. Kahtlustuse kohaselt polnud nende investeerimisskeem jätkusuutlik ega pikas perspektiivis kasumlik, kuna see sõltus täielikult sellest, kas suudetakse juurde saada uusi investoreid, kelle rahalise panusega saaks maksta tagasi varasematele investoritele (Ponzi skeem). Kahtlustuse kohaselt panustasid investorid ajavahemikul 2023 kuni 2025 kokku üle 1,3 miljoni euro, millest üle 500 000 kandsid peategelased edasi erinevatele oma kontrolli all olevatele kontodele nii Eestis kui välismaal ja kasutasid kahtlustuse järgi mõnusaks äraelamiseks. Ainuüksi Mander kandis enda firmale Carnauba edasi üle 360 000 euro.

"Väga tihti ei tunnistata seda ja ei öelda, et ma olen laisk, ma ei viitsi tööd teha, ma ei viitsi pingutada ja mul on eesmärgid, aga ma lihtsalt ei viitsi – siis ongi kõige lihtsam öelda, et see on skämm, see on püramiid! Need ei ole suvalised ettevõtted. Kui mina tegin näiteks kulu seoses selle projektiga, siis ma tegin selle enda taskust ja nüüd ma esitasin arve ettevõttele, et see tagasi võtta. See ongi nüüd see, mis meil on ette heidetud - on võetud ainult see raha liikumine ja ette heidetud, et see on omastatud raha," lausus Mander.

"Tollel hetkel, kui selle aasta kevadel Martin, Sulev ja Kustas said kriminaalkuriteo kahtlustuse kaela – kas sa olid üllatunud?" küsis ajakirjanik Kasparilt.

"Ei olnud üllatunud. Mingi aeg me juba vaatasime mõne sõbraga, kes olid ka mul samamoodi äris seal sees, seda natukese niisuguse imeliku pilguga, kui see Comity pool just pidi seda ärimudelit ehitama või seda projekti ehitama, aga samaaegselt hoopis sõideti mööda Balkanit ringi ja sotsiaalmeedias levitati sellist sisu, kus järjepidevalt tanklatest tanklatesse sõideti ja tangiti lihtsalt neid autosid ning me mõtlesime, et millega te tegelete," sõnas Kaspar.

Nelja kuu jooksul, kui Mander ja Kohjus olid Tallinna vanglas, õhutasid võrkturundajad vanglast tegevust edasi nii kõnede kui häälsõnumitega, mida ustavaks jäänud jälgijad jagasid.

"Kui me saame nüüd vabadusse ja saame alustada Zeroga uuesti tööd, siis tegelikult see aasta, mis oli plaanis valmis teha – ja me teeme valmis –, siis on ikkagi... Omal tuleb kananahk peale," lausus Kohjus häälsõnumis.

Kohjus kommenteeris, et häälsõnumi saatmine tulenes kommuuni küsimustest kuriteokahtlustuse osas, mida ta selgitada soovis.

"Mulle ei olnud sel hetkel keelatud kellegagi suhtlust ning selle salvestuse tegemist ei ole mulle ka prokuratuur ega kohtud ette heitnud," selgitas Kohjus.

Mander sõnas, et kuna talle piiranguid peale ei pandud, oli tal võimalik suhelda kogukonnaga telefoni teel. Piirang talle lõpuks siiski pandi.

"Ma sattusin suhtlema ühe kogukonna liikmega, kes tegi sellest video enda kinnisele kogukonnale niimoodi, et mina isegi ei teadnud, et ta selle tegi. Kuidagi suudeti öelda, et ma proovin mõjutada liikmeid, et mind on vaja ära piirata – nii et ma ei tea, kuigi seal kõnes midagi sellist ei olnud ka," ütles Mander.

"Kannatanuid pole. Võib-olla, ma ei tea... Praegusel hetkel ma ei tea, mis toimub, aga kannatanuid igatahes eile, kui ma rääkisin Martiniga, siis neid pole," sõnas kogukonna liige Janno Kurs toona videos.

"Lihtsatele inimestele on kõige lihtsam sellist asja müüa ka, et pakkuda neile võimalust nende unistuste täitumiseks. Täpselt samamoodi, mida ka mulle ette kanti. Aga mingi aeg need unistused pidid jällegi olema mingid sportautod ja midagi sellist, kus ma mingi vahe panin sellele punkti, et ma ei taha seda jama enam kuulata," lausus Kaspar.

Kaspar kaotas enda sõnul skeemides üle 7000 euro ja on täna üks kannatanutest. Üllataval kombel, kui Kohjus ja Mander suvel eeluurimisvanglast välja said, ei tõmmanud nad aga tagasi, vaid teatasid, et tegu oli kasulikult maha võetud ajaga, mis aitas Comity kontseptsiooni tuunida. Näiteks on üks tegevussuund NFT-d ehk plokiahelal tuginevad virtuaalpildid. Isegi esimesele teleintervjuule pärast Tallinna vanglast vabanemist ilmub Mander NFT-pildiga särgis.

"Enamik projekte tuleb välja, siis luuakse algoritmidega kümme tuhat erinevat pilti, lansseeritakse või müüakse või tuuakse välja ja siis hakatakse ehitama kogukonda. Mina olen täna antud projektile ehitanud kogukonda üle kaheksa aasta, ainult panustades aega ja finantsi," sõnas Mander.

"Kui me vaatame Comity poolt, siis seal ei ole isegi kordagi näinud seda hetke, kus oleks mingisugune päris äri või tehniline innovatsioon sees olnud. Kusjuures mitte praegust haipi, vaid tegelikult eelmist haipi, sest kes on selles sektoris täna sees, peaaegu mitte keegi ei räägi enam näiteks NFT-dest. See teema on ära unustatud. Kui mõelda selle peale, et kui mõni päriselt krüptoteadlik või NFT-teadlik inimene seda vaatab, siis ta saab aru, et seal kauplemise aktiivsust ei ole. Viimane asi toimiski kaks kuud tagasi ja ta saab aru, et see on surnud projekt," ütles Gansen.

Projekti vedajad ütlevad, et kauplemisaktiivsuse puudumine ei ole surma märk ja vaidlevad kõigile etteheidetele jõuliselt vastu. Alustades sellest, et "Pealtnägija" intervjuu toimub Manderit ja Kohjust esindava advokaadi valvsa pilgu all, lõpetades sellega, et toimetusele saadetakse pikk tabel väidetavatest valeväidetest. Kokkuvõttes leiab advokaat, et isegi saates kahtlustuse sisu edastamine on nende õiguste rikkumine: "Martin Mander ja Sulev Kohjus ei nõustu enda kohta selliste andmete avaldamisega, sest kahtlustuse sisu taoline kajastus jätab neist mulje kui Ponzi skeemi või keelatud püramiidskeemi korraldajatest. /.../ Peame [seda] narratiivi täiesti põhjendamatuks."

Prokuratuurist öeldi, et asja eeluurimine on lõpusirgel ning lähikuudel selgub, kas asi jõuab ka kohtusse või mitte. Laiem moraal on ikkagi see, et ärge pange oma raha asjadesse, millest te aru ei saa ja kui asi paistab liiga hea, et olla tõsi, siis üldjuhul see pole seda mitte.