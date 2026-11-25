Kommenteerides saates "Esimene stuudio" rahvusvahelist julgeolekuolukorda pärast USA, Hiina ja Venemaa liidrite kohtumist Hiinas, tõdes Helme, et maailma jõuvahekorrad on viimastel aastatel oluliselt teisenenud. Tema sõnul ei ole Euroopa julgeolekuarhitektuuri muutumise põhjuseks ainult Trumpi tegevus, mida tema hinnangul üle müstifitseeritakse, vaid Euroopa enda varasemad otsused.

"Maailma jõuvahekorrad, majanduslikud jõuvahekorrad, sõjalised jõuvahekorrad on viimastel aastatel ikkagi väga palju muutunud ja Euroopa on ennast ise nurka mänginud, ise maha mänginud osaliselt tänu sellele, et ta on ennast hakanud deindustrialiseerima oma pöörase rohepöördega või nullheitme jutuga," lausus Helme.

Helme märkis, et pärast Ukraina sõja puhkemist on Euroopas küll neli aastat räägitud taasrelvastumisest ja kulutatud raha, kuid reaalseid tulemusi on tema hinnangul endiselt vähe.

Suurriikide kokkulepe kui tagatis Eestile

Rääkides USA, Hiina ja Venemaa liidrite kokkusaamisest, rõhutas Helme, et olukorra analüüsimine ei tähenda selle heakskiitmist, kuid tõi kohtumisest esile ühe Eestile olulise tulemuse.

"Mis on hea, mida ma seal nägin, seda ma ütlen küll selgelt, on see, et kolm suurimat riiki maailmas leppisid kokku, et nemad kolmandat maailmasõda ei luba juhtuda ja see on hea uudis meile," ütles Helme.

Saatejuhi märkusele, et Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnu ei saa uskuda, vastas Helme, et kui USA ja Hiina on selle kokkuleppe fikseerinud, siis see ka peab.

EKRE esimehe hinnangul vähendab selline suurriikide vaheline kokkulepe ohtu, et Eesti vastu toimuks otsene konventsionaalne sõjaline rünnak, eeldusel, et Eesti ise ei käitu tema sõnul "totaalselt lollakalt".

Fookus liigub sisejulgeolekule ja hübriidohtudele

Kuigi otsese sõjalise rünnaku oht on Helme tõlgendusel väiksem, kasvab tema sõnul sisemiste ohtude osakaal, millele Eesti riik ei ole piisavalt tähelepanu pööranud.

"Mille pärast peame muretsema seda enam, on ikkagi sisejulgeolek, viies kolonn, hübriidohud. Ka immigratsioonisurve on ju hübriidoht, terrorism – see on asi, millele me peame palju rohkem fookust panema, kui siiamaani on pandud," rääkis Helme.

Viidates hiljutisele juhtumile, kus kaitsepolitsei pidas seoses Viimsis asuva kaitsetööstusettevõtte Threod Systems ründamisega kinni kaheksa kahtlusalust, märkis Helme, et sisejulgeoleku tagamiseks on vaja taastada Läti piiril kontroll.

Helme hinnangul on valitsuse otsus sulgeda ainult idapiir ebajärjekindel ja valimiseelne poosivõtmine, kuna samal ajal puudub kontroll lõunapiiril, kust kaudu kahtlusalused riiki sisenesid ja kus valitseb Helme sõnul immigratsioonikriis.