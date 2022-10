Iraani kõrgeim juht süüdistab protestide puhkemises USA-d ja Iisraeli

Iraani võimude teatel on viimaste nädalate jooksul meeleavalduste käigus hukkunud 41 inimest. Inimõiguste eest seisva organisatsiooni Amnesty International teatel on hukkunud üle 50 inimese, vahendas Financial Times.

Khamenei kommenteeris esimest korda meeleavalduste puhkemist ja avaldas toetust julgeolekujõududele. "Need rahutused on USA ja Iisraeli poolt korraldatud, nende palgal olevad isikud ja mõned reeturid aitasid neid," väitis Khamenei.

Iraanis toimuvad suurimad rahutused alates 2019. aastast. Noored inimesed korraldavad meeleavaldusi ülikoolide juures. Meeleavaldajad nõuavad ilmaliku riigikorra kehtestamist.

Julgeolekujõud vahistasid pühapäeval üle 30 üliõpilase. Teheranis asuv Sharifi ülikool teatas, et läheb üle kaugõppele.

Lääneriikide liidrid avaldavad toetust protestijatele ja kritiseerivad režiimi agressiivset poliitikat. USA president Joe Biden ütles, et tema administratsioon toetab Iraani kodanikke ja julgeid naisi, kes praegu nõuavad oma põhiõiguste tagamist.