Tööerakonna toetus Ühendkuningriigis on rekordkõrgel

Kui Ühendkuningriigis toimuksid praegu valimised, siis hääletaks Tööerakonna poolt tervelt 52 protsenti valijatest, mis on kuus protsenti kõrgem tulemus kui veel kuu tagasi.

Konservatiivide toetus on samal ajal langenud 24 protsendini ehk nad on kaotanud viis protsenti toetust. Samas on tooride langustrend kestnud pikemalt.

Labour leads by 28%, largest lead for ANY party that we've recorded.



Westminster Voting Intention (2 Oct):



Labour 52% (+6)

Conservative 24% (-5)

Liberal Democrat 10% (-3)

Green 5% (+1)

SNP 5% (+2)

Reform UK 3% (-1)

Other 1% (–)



Changes +/- 28-29 Septhttps://t.co/z5wS2ELumR pic.twitter.com/9bPMetX4fm — Redfield & Wilton Strategies (@RedfieldWilton) October 3, 2022

Liberaaldemokraatlik erakond kaotas samuti kolm protsenti toetusest. Neid toetab nüüd Briti valijaskonnas kümnendik. Samuti tõusis roheliste toetus viie protsendini, kasvades ühe protsendi võrra.

Briti ajalehe The New Statesman analüüsi kohaselt tähendaksid need toetusnumbrid, et Tööerakond saaks koheselt toimuvate valimiste korral Briti parlamendis 396 kohta (194 rohkem kui praegu) ning toorid saaksid 154 (211 vähem kui praegu).

Üldvalimised peavad Ühendkuningriigis toimuma hiljemalt 2025. aasta jaanuaris., seega vahepeal võivad toetusnumbrid veel arvestataval määral muutuda.

2019. aastal võitsid Briti parlamendi valimised ülekaalukalt konservatiivid ning Tööerakonda tabas üks aegade suurim valimiskaotus.

Briti naela kurss langes septembri lõpus erakordselt madalale peale seda kui Briti rahandusminister Kwasi Kwarteng avaldas uue riigieelarve kavandi.

Eelarves kavandati suuri maksukärpeid ning kärbete katmiseks plaaniti võtta laenu.

Eelarvet kritiseeriti mitmete osapoolte poolt, sh väljendas muret ka rahvusvaheline valuutafond.

Kwasi Kwarteng on rahandusminister Liz Trussi valitsuses, kes sai peaministriks alles 6. septembril.

YouGov küsitlusuuringute kohaselt on valijate rahulolematus Briti valitsusega erakordselt kõrge, olles viimastel andmetel 62 protsenti. Valitsuse tegevusega on rahul 17 protsenti.

Viimane suurem rahulolematuse laine oli 2019. aasta kevadel, mis Briti valitsuse tööga ei olnud rahul tervelt 72 protsenti vastanutest.

Tööerakonna toetuse kasv ei ole samas ainult uue Liz Trussi valitsuse ametisse astumise tõttu toimunud, kuna Tööerakonna ja konservatiivide toetusnumbrid vahetasid kohad juba 2021. aasta novembris.

Sestsaadik on europeelects.eu koondatud küsitlusuuringute järgi konservatiivide toetus liikunud allapoole trendis ning Tööerakonna oma ülespoole.