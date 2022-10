Liz Truss vabandas Kwartengi välja pakutud eelarve tekitatud kaose eest

Liz Truss vabandas eelmine kuu avaldatud "mini-eelarve" pärast, millele finantsturud reageerisid väga negatiivselt ning mille osas väljendas muret ka rahvusvaheline valuutafond (IMF).

Majandussegaduse tõttu pidi Truss eelarve välja pakkunud rahandusministri Kwasi Kwartengi ametist vabastama ning määrama ametisse uue rahandusministri, kelleks sai Jeremy Hunti.

Välja pakutud eelarvega oleks Briti valitsus teinud arvestatavas mahus maksukärpeid, makstes vahe kinni suurema riigivõlaga. Valitsus eeldas, et majanduskasv katab võetud võla ära.

Briti majandusleht Financial Times toob välja, et Liz Truss pidi esmaspäeval Briti parlamendis pealt vaatama kuidas uus Briti rahandusminister Jeremy Hunt esitas uut valitsuse eelarvelähenemist, mis erines olulisel määral hiljutisest kriitika osaliseks saanud eelarvest.

Mitmete Briti tooridest parlamendiliikmete sõnul peavad nad tõenäoliseks Liz Trussi ametist priiks saamist enne käesoleva nädala lõppu.

BBC-le antud intervjuus esmaspäeva õhtul samas Truss kaitses oma endise rahandusministri vallandamist ning Trussi sõnul palus ta Huntil juhtida uue rahandusstrateegia loomist, mis taastaks Ühendkuningriigi majandusliku stabiilsuse.

Truss võttis samas intervjuus omaks eelmise eelarve esitamisega tehtud vead. "Ma tahan võtta vastutuse ja öelda, et mul on tehtud vigade pärst kahju. Me liikusime liige kaugele liiga kiiresti," ütles Truss.

Truss lubas juhtida Briti konservatiivid järgmistele üldvalimistele. Samas nähti teda pidamas kõnelusi enda koduerakonna juhivalimisi reguleeriva 1922 komisjoni juhi Sir Graham Bradyga.

Mitmed konservatiividest parlamendiliikmed on Bradyga suhelnud, et ta survestaks Liz Trussi tagasi astuma.

Ühe endise kabinetiliikme sõnul: "Me teame kuidas see lõppeb. Peaministril soovitatakse mitte agooniat pikendada. See on palju hullem kui ükski asi, mida Boris Johnson tegi. See puudutab inimeste töökohti, sissetulekuallikad ning unistusi."

Mitme toorist parlamendiliikme sõnul on nad näinud arvestataval hulgal Bradyle saadetud kirju, milles märgitakse ära usalduse puudumine peaministri vastu.

Liz Truss pidas Financial Timesi sõnul oma valitsuskabinetiga esmaspäeva õhtul kriisikoosoleku.

Briti parlamendi kaitsekomitee esimehe Tobias Ellwoodi hinnangul on tegu suurima poliitilise kriisiga alates Suessi kriisist 1956. aastal, mil USA sundis Prantsusmaa ning Ühendkuningriigi lahkuma Suessist, kuhu nad koos Iisraeliga sisse tungisid.

Liz Trussi poliitiliste liitlaste hinnangul on järgmised 48 tundi otsustavad. Viimaste küsitlusuuringute järgi pole olukord aga kiita – küsitlusuuringute kohaselt toetab Briti Tööerakonda tervelt 46 protsenti ning Briti Konservatiivset erakonda ainult 20.

Tegu on suurima lõhega kahe erakonna toetuses alates 1997. aastast.