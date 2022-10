Kivisöest loobumise plaan ajas omavahel riidu Saksa rohelised ja aktivistid

Saksamaa tahab söeenergia kasutamise lõpetada 2030. aastal. Habeck ütles, et RWE lõpetab Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal kaevandamise 2030. aastal, mitte 2038. aastal. RWE kontrollib kogu liidumaa pruunsöe kaevandamist, vahendas Politico.

Saksamaa elektrivarustusega tagamiseks sel talvel pikendab RWE aga kahe 600-megavatise jaama eluiga kuni 2024. aasta märtsini. Samuti andis valitsus firmale loa teha maatasa Lützerathi küla, et kaevandada seal rohkem kivisütt.

Lützerathi küla saatus aga vihastas kliimaaktiviste. Mahajäetud külast on saanud nüüd protestide sümbol. Habecki sõnul päästetakse RWE-ga sõlmitud tehingu raames veel mitu küla.

"Mitmed hinnangud näitasid, et kui me tahame tagada varustuskindluse ja päästa teised külad, siis on tulemus selline. Loodan, et kliimaliikumine nõustub sellega," ütles Habeck.

Kliimaaktivistid aga pole Habeckiga nõus.

"See pole hea päev kliima kaitsmise jaoks. Te andsite lihtsalt järele RWE ärihuvidele ja ohverdate terve küla söe eest, mida me ei vaja," teatas kliimaliikumine "Reeded tuleviku nimel" (Fridays for Future, FfF).

"Rohelised tõestasid, et me ei saa neile kliima kaitsmise osas loota," kirjutas sotsiaalmeedias Lützerathi ellujäämise eest võitlev organisatsioon.