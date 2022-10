Sutter elektri universaalteenusest: see on väga kõrge hind

Konkurentsiameti kehtestatud ajutise tootmishinna järel teatasid elektrimüüjad elektri müügihinna ning see jäi 19,2 sendi juurde kilovatt-tunnist.

Sutteri sõnul on tegu ikkagi kõrge hinnaga ning ta tõi näiteks, et Eesti Energia praegune turupõhine pakkumine on vaid ligikaudu 10 protsenti kallim.

"Me teeme rohkem, et elektri hind oleks Eestis odavam kui see universaalteenuse hind. Kust tuleb odav elekter täna Eestis – see ei tule paraku põlevkivielektrijaamast. Kui võtame omahinnad, maksupaketi mida kanname, siis sealt ei tule odavat hinda, sest see 19,2 senti kilovatt-tunni eest on väga kõrge hind. Kui saatsime välja 120 000–130 000 (universaalteenuse) pakkumist, siis see on kõigest 30 protsenti meie klientidest. Meie turupõhine pakkumine täna on 21 senti, mis on umbes 10 protsenti kallim. Siis võime öelda, et ainult 30 protsenti meie klientidest said 10 protsenti odavama hinna selle suure tralli peale. Aga see on ikkagi väga kõrge hind," rääkis Sutter.

Sutteri sõnul annab samas universaalteenus paljudele tarbijatele teatud kindlustunde.

"Minu arust on see tarbijatele teatud langevari, tõsi, teatud kindlustus, sest me ei tea, mis talv ette toob – aga absoluutnumbrina on see väga kallis hind. Meie töötame selle nimel, et pakkuda klientidele odavamat energiat," ütles ta.

Sutteri sõnul saab elektri hinda alla tuua ikkagi ainult uute taastuvenergiavõimekustega.

"Odav elekter tuleb täna tuulest ja päikesest ja seda on lihtsalt liiga vähe. Enefit Green on lubanud 2025. aastaks neli korda kasvatada tuuleenergia võimekust. Meie regioonis on neli tuuleparki töös, järgmine aasta tulevad need turule ja hakkavad juba mõjutama hinda, siis see aitab tuua hinnafooni allapoole," märkis ta.

Samas on Eesti Energia seni vaidlemas universaalteenuse lõpliku tootmishinna üle. Konkurentsiamet kehtestas ajutiseks hinnaks 15,4 senti kWh eest, Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power soovib hinnaks 18,2 senti.

Sutteri sõnul on kahe pakkumise erinevus suhteliselt väike, 15 protsenti, kuid Eesti Energia jaoks siiski oluline ning läbirääkimised jätkuvad.

"Jätkame tööd. Loodame, et meie hinnataotlus saab kinnitatud. Siin ei ole jonniga midagi tegemist. Iga ettevõtte juhatusel on hoolsuskohustus ja nii ka Eesti Energia juhatusel. Me peame tagama, et kui me müüme oma kaupa, et seal oleks kulud kaetud. Ja reguleeritud hinnamehhanism olemuselt ütleb seda, et peavad olema kaetud kulud ja mõistlik kasum ja seda me siis põhjendame," lausus ta.

Universaalteenuse müügihinnale rakendub tarbijate jaoks ka valitsuse kehtestatud hüvitis, mis tähendab, et 19,2-sendise müügihinna puhul maksab tarbija 13,2 senti kilovatt-tunni eest.