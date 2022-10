Liisa Pakosta lahkub muinsuskaitseameti peadirektori kohalt

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ütles ERR-ile, et koostöö Pakostaga ei ole läinud sujuvalt ning tänase kohtumise järel otsustas Pakosta kirjutada lahkumisavalduse. Ta lahkub töölt 16. oktoobril.

"Me arutasime koostöö ja nende probleemide üle, kui ka värskelt valminud auditi üle tema lähetuste osas. Ja pärast seda arutelu Liisa Pakosta jõudis järeldusele, et esitab lahkumisavalduse," rääkis Sits.

"Meil on erinev arusaam muinsuskaitseameti ees seisvatest väljakutsetest ja nende ülesannete täitmisest. Kultuuriministeeriumi vaates peadirektori väljaütlemised avalikkuses on olnud vastuolus muinsuskaitse valdkonna rahvusvaheliste põhimõtetega," lisas Sits.

Sits tõi näiteks Viljandi ordulinnuse või Narva vanalinna taastamise küsimuse.

Sitsi sõnul ei saa öelda, et Pakosta oma väljaütlemistes valetanud on. "Tema näeb seda oma vaatenurgast. Ka lähetuste puhul. Viljandis kõige kallima hotelli kasutamine põhjusega, et tegemist on kultuurimälestisega ei ole põhjendatud. Kui on täpselt sama hinnaga majutuskohta, siis miks mitte eelistada kultuurimälestist, kuid siin on ka märgatav hinnavahe. Nendes kohtades oli auditi koostajate ja Liisa Pakosta vahel kindlasti erinev arusaam," ütles Sits.

Sits märkis, et muinsuskaitseameti uut juhti asub konkursiga otsima riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon.

Liisa Pakosta ütles ERR-ile, et eriarvamused olid muinsuskaitse valdkonna arengu teemal, mitte aga lähetuste küsimuses.

"Meil ei jäänud eriarvamusi lähetuste korra suhtes. Lähetuste korda rikutud ei ole. Selgus, et tegemist on lihtsalt erineva tavaga, aga see selgus lihtsalt tagantjärgi. Mina tahtsin muuta seda muinsuskaitse toimimise viisi, mis on olnud 30 aastat. Ja kui mulle öeldakse, et 30 aastat on nii olnud ja nüüd peaks nii edasi minema, siis mina olin tulnud siia muutma. Nende muutuste osas me ei jõudnud kokkuleppele," sõnas Pakosta.

Pakosta sõnul maksab ta lähetustel tekkinud avaliku raha ülekulu kinni.

"Avaliku raha kasutamises, mis puudutas neid lähetusi ja asjaolu, et osad asjad olid seal liiga kallid, siis nagu ma varem olen teatanud, siis ma täiesti aktsepteerin seda ja jõudsime ilusti kokkuleppele. Ma võtan selle ülekulu oma kanda," rääkis ta.

"Kui tuba hotellis maksab ühe ja sama hinna, sõltumata sellest, kas seal viibib üks või kaks inimest, et kas siis sellisel juhul oleksin ma pidanud maksma 50 protsenti kinni sellest toa maksumusest. Jäime ka seal eriarvamusele. Üheltpoolt ju riigile hinnavahet ei tekkinud, inimene ööbib. Kas ta oleks seal ööbinud üksinda või kahekesi, on summa ikka üks ja seesama. Ministeeriumi seisukoht oli teine, et seal oleks tulnud 50 protsenti endal hüvitada. Ja mina jään selle ministeeriumi seisukohaga nõusse, kuigi seda ette teada ei olnud," lisas Pakosta.