Oluline laupäeval, 8. oktoobril kell 7.00:

- Krimmi sillal puhkes tulekahju, liiklus sillal on katkenud;

- Ukraina armeejuht peab võimalikuks Venemaa uut rünnakut Kiievile;

- Ukraina võimud leidsid Lõmanist massihaua;

- Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et on üllatunud sellest, kui arad on venelased.

Plahvatused katkestasid liikluse Kertši sillal

Kertši väina ületaval sillal, mis ühendab Venemaa mandriosa Ukrainalt okupeeritud Krimmi poolsaarega, katkes liiklus, kui seal asuval raudteel süttisid laupäeva varahommikul seni teadmata põhjusel kütusetsisternid ning purunes ka üks osa silla autoteest.

"Krimmi sild on suletud nii auto- kui rongiliiklusele, valmistutakse praamiliikluse käivitamiseks," ütles Krimmi okupatsioonivalitsuse transpordiminister Nikolai Lukašenko.

Tema sõnul töötavad koha peal eriteenistused.

Interfaxi andmeil süttis sillal liikunud kaubarongi tagaosas kütustetsistern. Osa rongist suudeti siiski toimetada Kertši raudteejaama Krimmi poolsaarel.

Autoliiklus sillal on katkestatud.

Ühel Twitteri kontol väideti, et sillal toimus kaks tugevat plahvatust - kell 4.30 ja 6.05.

Ühel Twitteris avaldatud fotol on näha, et üks silla kahest teest on niivõrd purustatud, et sellel enam autod läbi ei saa.

More detail on damage to both road and rail bridges linking Crimea to Russia. This is big. pic.twitter.com/BTEbdvNbDG — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022

Venemaa avas maantee- ja raudteesilla üle Kertši väina 2018. aastal, et siduda tugevamalt 2014. aastal Ukrainalt annekteeritud Krimmi poolsaar endaga.

Sild on 19 kilomeetrit pikk ja sellega Euroopa ja Venemaa pikim.

Sõiduautodele ja bussidele avati liiklus sillal 2018. aasta 16. mail, veoautodele sama aasta 1. oktoobril. Reisirongiliiklus avati sillal 25. detsembril 2019, kaubarongid hakkasid seal sõitma 30. juunil 2020.

Venemaa kinnitusel silla see osa, mis võimaldab laevade liikluse läbi Kertši väina, kahjustada ei saanud.

Plahvatustest sillal teatasid oma sotsiaalmeediakontol ka Ukraina õhujõud.

Ukraina armeejuht peab võimalikuks Venemaa uut rünnakut Kiievile

Venemaa relvajõud võivad korraldada uue pealetungi Kiievile, kuid selliseks rünnakuks vajalike vägede koondamine võtaks kaks-kolm kuud aega, ütles Ukraina ühendvägede komandör.

"See oleks võimalik. Aga selleks on vaja sellised jõud luua. See võtab teatud aja. Vastavate jõudude moodustamiseks on vaja kaks-kolm kuud, teame seda omast käest," rääkis kindralleitnant Serhi Najev reede õhtul televisiooni otse-eetris.

Samas märkis Najev, et Kiiev on praegu kaitstud paremini kui Vene vägede täiemahulise sissetungi alguses pärast 24. veebruari.

Kindrali sõnul on aga võimalik ka Valgevene lülitumine sõtta, kui Minsk "saab Moskvalt vastava korralduse".

Purustatud Vene tanki torn Kiievi lähistel Zalissias. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Aga kui vastane muudab oma seisundit, siis muudab vastavalt oma jõudusid ka Ukraina," lubas Najev.

Ukraina võimud leidsid Lõmanist massihaua

Ukraina võimud leidsid hiljuti Vene vägede käest vabastatud Lõmani linnast massihaua, seni pole veel selge, kui palju surnukehi sinna on maetud.

Lõmanis leiti massihaud, kuhu kohaliku info kohaselt on maetud nii sõjaväelasu kui tsiviilisikuid, nende täpne arv on selgitamisel, kirjutad Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Samas vahendas Ukraina uudistekanal Ukrinform kõrge politseijuhi ütlust, et hauas on 180 surnukeha.

Ukraina väed võtsid Lõmani oma kontrolli alla eelmisel laupäeval.

Zelenski on üllatunud venelaste argusest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et on üllatunud sellest, kui arad on venelased.

"Ma olen üllatunud, kuidas sealsed inimesed kõike kardavad, kuidas inimesed kardavad oma mõtteid väljendada, kardavad seda teha isegi sotsiaalmeedias, tulla tänavatele, võidelda oma õiguste eest," rääkis Zelenski usutluses Briti ringhäälingukompaniile BBC.

"See loogika on mulle arusaamatu, ehkki ma tundsin seal nii paljusid inimesi. Aga me oleme nii erinevad," jätkas Ukraina liider.

"Mis nendega juhtus selle paari aastakümnega, mis juhtus, et ta [venemaalane] kardab tulla tänavale, kuna teda võidakse peksta ja panna trellida taha. Ja ta on isegi valmis selleks, et ta võetakse jõuga sõjaväkke ning siin annab ta ennast vangi," rääkis Zelenski.

Tema sõnul saadetakse praegu mobiliseeritavaid sõtta ilma kohase varustuseta nagu kahuriliha. "Kui nad tahavad saada šašlõkiks, siis hästi – tulgu. Aga kui nad on ikkagi inimesed ja leiavad, et see on nende elu, siis nad peavad võitlema," tõdes Zelenski.