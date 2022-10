Hinnatõus vähendab ka mahetoodangu kättesaadavust

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on mures, et järsk hinnatõus sunnib üha enam mahetoidust loobuma. See puudutab nii eratarbijaid kui koole ja lasteaedu.

Sellest sügisest toetab riik lisarahaga koole ja lasteaedu, mis pakuvad lastele mahetoitu ehk kasutavad vähemalt 20 protsendi ulatuses mahepõllumajandusest tulevaid tooteid.

Maalehe andmetel on selliseid asutusi praegu ligikaudu 50. Toetuse eesmärk on, et lähiaastatel saaks vähemalt veerand lastest koolis või lasteaias mahetoitu süüa. Tänu toetusele on lasteasutuste huvi mahetoidu vastu kasvanud, aga nüüd ei jätku kodumaist toorainet.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesinaine Mirjam Pikkmets tõdes, et tootmine on märgatavalt kallimaks läinud ka mahesektoris, lisaks oli suvi põuane.

"Me võime ju nalja visata, et ega mahetootjad ei pea ju väetisehinna pärast muretsema, aga kõik tootmissisendid on tõusnud ju ka mahetootjatel. Seemnevarud olid vast kevadel kõigil olemas ja põllud said kaetud, aga sel aastal oli ju põud. Saak sõltus tänavu väga palju asukohast: Lääne-Eesti ei saanud kaks kuud vihma. See on teinud nii mõnelegi mahetootjale päris palju haiget, sest saagid olid selle võrra väiksemad ja loomadele peab ju hakkama sööta ostma, kui endal piisavalt toota ei õnnestunud. Eks seda näeme kevadel, kuidas mahetootjad hakkama on saanud," rääkis Pikkmets.

Pikkmetsa sõnul on praegu mahetoodete turustamisel tekkinud omalaadne nõiaring: selleks, et haridusasutustes oleks võimalik Eesti mahetoitu pakkuda, on vaja kohalikku toorainet. Eestist pole aga mõnda mahe-toiduainet piisavas koguses või pole nende hinnad haridusasutustele jõukohased. Sisendite hinnad on ju kiiresti tõusnud ja tootjatel on tulnud hinda tõsta.

"Positiivne on olnud see, et riik on tulnud mahetootjatele appi selle lasteaedadele ja koolidele makstava toetusega, et nad saaksid eelistada mahetoitu. Need tootjad, kellel ehk jaemüük on langenud, saavad seda kompenseerida lasteaedadele ja koolidele müües. See on muidugi tore, aga suur ohukoht on see, et praegu lapse kohta makstav mahetoidutoetus juba ei ole enam piisav," sõnas Pikkmets.

Pikkmetsa sõnul tähendab üldine hinnatõus seda, et ka tavatarbijatel on vähem raha osta mahedaid kodumaiseid toiduaineid.

Rimi Eesti Food AS mahetoodete tootejuht Brita Siimon ütles, et nii nagu kõik toiduained on ka mahetoit kallimaks läinud. Kui siiani oli mahetrend mitu aastat tõusuteel, siis sellest sügisest on tarbimine vähenenud.

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on mahetoote tarbija üldiselt väga lojaalne

"Eks aeg näitab, kui palju see hinnatõus hakkab mõjutama mahetoote taga seisvat lojaalset ja teadlikku tarbijat, nii et ta hakkab teisi valikuid tegema. Praegu tundub et nad püsivad väga kindlalt," ütles Veski.

Selveris on mahetoodete osakaal sortimendis kolm protsenti ja see ei ole aastatega eriti muutunud. Paljuski on asi ostjate teadlikkuses, ütles Veski.

"Laiatarbeklient teeb näiteks letil juurvilja vaadates valiku kauba välimuse järgi: ilusad porgandid lähevad lihtsamini kotti kui need, mis on kõverad. Kui aga rääkida lihatoodetest, siis kui letil on kõrvuti mahetoode ja tavatoode, siis välimuse järgi võib-olla ei saagi aru, et nende tootmises on erinevusi, aga hinna järgi saab aru, et üks on märksa soodsam kui teine. Kui inimesed peavad hakkama igalt poolt oma kulusid kokku hoidma, siis võib juhtuda, et ka see lojaalne mahetoodete tarbija hakkab vähemalt teatud toodete puhul tegema mööndusi," lausus Veski.

Mahetootjate keeruline olukord on poodidele teada. Rimi esindaja Brita Siimon avaldas arvamust, et senikaua, kui toode on veel kasumlik ei taha poed kergekäeliselt mahetoodetest loobuda, isegi kui kaubagruppide mahud selles segmendis kukuvad.

Mirjam Pikkmets julgustab siiski omamaiseid mahetooteid ostma.