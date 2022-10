Leedu ostab USA-lt mobiilseid raketisüsteeme HIMARS

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas esmaspäeval, et riik ostab USA-lt kaheksa M142 HIMARS raketisüsteemi. Ministri sõnul allkirjastatakse ostutehing detsembris.

"Ameeriklased andsid 90-protsendilise nõusoleku, et lepingu allkirjastamine toimub detsembri alguses," ütles Anušauskas.

Leedu peaks raketisüsteemid kätte saama 2025. aastal, vahendas LRT.

"Läti ja Eesti ostavad samuti mõlemad kuus raketisüsteemi," ütles Anušauskas.

Leedu valitsus suurendas eelmisel nädalal selle aasta kaitse-eelarvet 148 miljoni euro võrra.

USA on Ukrainasse saatnud 16 HIMARS raketisüsteemi. Relvasüsteeme valmistab Lockheed Martin. Poola on teatanud, et plaanib HIMARS-i süsteeme osta ligikaudu 500.

HIMARS on võimeline tulistama välja kuus juhitavat raketti 70 kilomeetri kaugusele või ühe 300-kilomeetrise tegevusraadiusega raketi.