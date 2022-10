Ukraina ajakirjanik ERR-ile: iga lääne relvaabi annab vajalikku lootust

Pärast Venemaa esmaspäevast raketirünnakut Ukraina linnadele on lääs jälle tegutsema asunud. Juunist alates Kiievile lubatud neljast õhutõrjesüsteemist IRIS-T jõudis esimene teisipäeval kohale.

"Õhutõrjesüsteem IRIS-T on Saksamaalt Ukrainale üle antud ja see jõudis kohale. Väga oluline abi Ukrainale võitluses raketirünnakute ja selle terroriga, mis on suunatud elanikkonna vastu," ütles Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht.

Kolm ülejäänut saadetakse järgmisel aastal.

Ka USA andis lubaduse saata Ukrainale kaheksa õhutõrjesüsteemi NASAMS, millest kaks esimest peaksid kohale jõudma lähiajal.

"Meie kindlameelsus Ukraina kaitsjate toetamisel laieneb läbi kõigi aastaaegade. Seega Ukraina toetusgrupp on ühtne ja kindlameelne. Jätkame Ukraina kaitsevõimekuse tõstmist nii läbi tänaste kiirete vajaduste rahuldamise kui ka pikas plaanis," rääkis USA kaitseminister Lloyd Austin.

Hoolimata sellest, et lähiajal saadetavad lääne õhutõrjekompleksid võib ühe käe sõrmedel üles loetleda, on see Ukraina tuntuima sõjareporteri Illja Ponomarenko hinnangul ühiskonnale vajalik lootus.

"Ukraina avalikus elus kipume nägema teatud lääne relvi kui midagi, mis annab meile lootust ja võimaluse läbi tulla uutest väljakutsetest – näiteks Venemaa õhurünnakutest –, et siis edasi minna," sõnas ajalehe Kyiv Independent reporter.

Ponomarenko sõnul ei kataks ka lubatud abi kogu Ukraina territooriumit, sest tegemist on suure riigiga. Samas tähendab iga raketi alla tulistamine päästetud elusid.

Hoolimata sellest, et kõrgtehnoloogilised relvasüsteemid vajavad põhjalikku väljaõpet, saavad ukrainlased Ponomarenko sõnul sellega uskumatult kiirelt hakkama, sest sõda nõuab seda.

"Kompetentsed spetsialistid on suutelised kiiremini selgeks õppima oma eriala keerulisi relvasüsteeme. Kui on laialdane teadmine, kuidas Nõukogude päritolu õhukaitserelvad töötavad, siis on tõenäosus suur, et nad on väga kiirelt võimelised selgeks õppima ka lääne relvasüsteeme," rääkis Ponomarenko.