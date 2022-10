Saksamaal on pankrottide arv suurenenud kolmandiku võrra

Pankrottide arv oli kolmandiku võrra suurem kui eelmise aasta septembris. Üheks pankrottide arvu tõusu põhjuseks on kõrged elektrihinnad, vahendab Tagesschau .

Võrrelduna eelmise aasta septembriga on pankrottide arv Saksamaal 34 protsendi võrra suurem, hindas Saksa Halle majandusanalüüsi instituut (IWH).

IWH eksperdi Steffen Mülleri sõnul kasvab pankrottide arv lähikuudel veel märgatavalt.

Peale majandustingimuste järsu halvenemise märgib olulist rolli ka tootmiseks vajalike sisendite hinna kasv.

Peale elektri hinna on Saksamaal tõusnud ka palgasurve ning laenumaksete intressid.

Ukrainas toimuva sõja tõttu on kallinenud mitmed tootmiseks vajalikud komponendid. Samuti on Euroopa Keskpank tõstnud intressimäärasid euroalas, mistõttu on kallimaks läinud ka intressimaksed eraettevõtete laenudel.

Alates oktoobrist on lisandunud täiendav kuluv miinimumpalga tõusu näol.

Mülleri sõnul naastakse pankrottide osas koroonapandeemia eel kehtinud olukorda. Pandeemia enese ajal oli pankrottide arv Saksamaal madalam.

IWH hinnangul on ka oktoobris pankrotte kolmandiku võrra rohkem kui 2021. aasta oktoobris. Novembris võib see number tõusta 40 protsendini.

Aasta peale kokku on ettevõtete pankrottide arvu kasv samas vaid 12 kuni 14 protsenti, kuna aasta esimeses pooles esines maksejõuetust tavapärasest vähem.

Saksa statistikaameti sõnul teatas Saksa kohtusüsteem esimese poolaasta peale kokku 7113 pankrotist, mis oli 4 protsenti vähem kui 2021. aasta esimene poolaasta.

Saksa tööstusettevõtteid koondava esindusorganisatsiooni BDI sõnul on kõrge elektri hind 58 protsendile ettevõtetest suur väljakutse ning 34 protsendi jaoks on see eksistentsiaalne väljakutse.

IWH hinnangul väheneb Saksa SKP järgmisel aastal 1,4 protsenti ning kasvab veel see aasta 1,1 protsenti. Majandusanalüüsi instituudi hinnangul ootab Saksa majandust eest majanduslangus, mille on põhjustanud kõrged energiakandjate hinnad.