Poola tahab sel aastal kätte saada EL-i taasterahastu esimest osamakset

Poola rahandusminister ütles ajalehele Financial Times, et Varssavi jõuab õigusriigi reformide küsimuses Brüsseliga kokkuleppele ja riik saab aasta lõpuks kätte Euroopa Liidu (EL) taasterahastu esimese osamakse.

2020. aastal leppisid EL-i riigid kokku 750 miljardi euro suuruses taastepaketis. Taasterahastu eesmärk on leevendada koroonaviiruse epideemiast põhjustatud majanduslangust ja võidelda kliimamuutustega. Komisjon kiitis juunis heaks Poola jaoks mõeldud 36 miljardi euro suuruse taastekava.

Brüssel pole Poolale raha veel välja maksnud, kuna kritiseerib Poola õigussüsteemi. Varssavi üritab nüüd veenda Brüsselit, et on algatanud reformid, mis tagavad kohtunike sõltumatuse.

"Varssavi on teel selle raha saamiseks ja valitsus võib esitada esimese osamakse taotluse, 2,85 miljardit eurot toetustena ja 1,37 miljardit eurot laenudena, enne detsembrit," ütles Poola rahandusminister Magdalena Rzeczkowska.

"See, mida kirjutatakse ajalehtedes, on üks asi. Minu teada pole ühtegi ametlikku dokumenti, mis kinnitaks, et me ei teinud reforme korralikult," lisas Rzeczkowska.

Poola opositsiooniparteid süüdistavad peaminister Mateusz Morawiecki valitsust EL-i raha ohverdamises, et hoida oma kontrolli all Poola kohtusüsteemi.

"Ilma kohustusi täitmata, mille Morawiecki ise võttis, sealhulgas õigusriigi taastamine, ei saa valitsus raha," ütles Poola opositsioonipoliitik Andrzej Halicki.

Mõned EL-i ametnikud kahtlevad, kas Poola on oma reformidega jõudnud piisavalt kaugele. Mõned tähtsad Euroopa poliitikud tahavad aga samuti Poolale raha anda, kuna Varssavi võttis vastu palju Ukraina pagulasi. Samuti juhib Poola Moskva-vastaste sanktsioonide kehtestamist.

Rzeczkowska prognoosis samuti, et Poola väldib 2022. aastal majanduslangust. Ta möönis siiski, et kui Euroopat tabab karm energiakriis, siis võib Poola majandus viimases kvartalis siiski kahaneda.