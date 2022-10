Viilma reklaamist: ma ei ole usku vahetanud

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma selgitas pakendite taaskasutusreklaamis esinemist sooviga kaasa aidata keskkonnahoiule ning kinnitas, et jälgis väga täpselt, et reklaami sõnastus ei jätaks kahtlust tema religioossest kuuluvusest.

"Loomulikult on ju tegemist sellise väikese kalambuuriga, see on ju päris selge," kommenteeris peapiiskop reklaamides kasutatud üleskutset "Ole taara usku!". "Aga asja mõte on ju ikkagi pöörata tähelepanu sellele, et meil ei vedeleks praht looduses ja selles kontekstis peaks sellega olema rahul küll iga usundi inimesed või ka mittereligioossed inimesed, et meil oleks keskkond paremini hoitud."

"Muidugi on ka neid, kes ei oskagi suhestada, nähes peapiiskoppi sellisel reklaamtahvlil või ka telereklaamis. Aga ma arvan, et eks reklaami tegijad ju tahavadki tähelepanu tõmmata ja mul on tunne, et see tähelepanu on saadud," lisas Viilma.

Peapiiskop rääkis, et täpse ja tema sobiva sõnastuse leidmine oli eesti keele seisukohalt üsna keeruline: "Kas ma siis nüüd väljendan usku usundilises mõttes või väljendan oma veendumust maailmavaateliselt, nii-öelda keskkonna kontekstis. Eks sai peetud nõu ka Eesti Keele Instituudiga ja valitud selline versioon, mis sõnamänguna toimib, aga mis grammatikast ja sisust lähtudes ei peaks solvama ei Eesti taarausulisi ega ka kristlasi."

Kui taarausk oleks kokku kirjutatud, oleks selle juba teine tähendus, viitas peapiiskop.

"Ma ei saa ju tunnistada religioosselt mingit muud usku, sest see oleks vastuolus minu oma südametunnistusega. Nii et ma olen ikka kristlane. Aga ma olen – nagu vahel ka suupäraselt öeldakse – hariduse usku ja hea keele tundmise usku ja sellepärast sai ka palutud väike keeleline analüüs sellele väljendile," selgitas Viilma.