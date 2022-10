Eesti gaasivarude neljandale hankele tuli lausa 800 GWh pakkumisi

EVK juhatuse liikme Priit Ploompuu sõnul soovis ettevõte neljanda hankega osta kuni 250 GWh maagaasi.

"Kui varasematel hangetel ei ole soovitud mahtu täis tulnud, siis seekordne tulemus oli meile heaks üllatuseks. Kindlasti on see signaaliks, et Soome ja Balti riikide gaasiturul on toimunud teatud stabiliseerumine ning ettevõtetel jääb oma klientide lepingute teenindamisest piisavalt gaasi üle, et seda riigireservi müügiks pakkuda," ütles Ploompuu.

Riigi strateegilisse maagaasivaru suuruseks on praegu 450 GWh ning viimase hanke tulemusel suureneb see prognoositavalt 150 kuni 200 GWh võrra.

"Maagaasi varustuskindluse tugevdamiseks kevadel riigieelarvega eraldatud vahenditest on gaasivaru soetamiseks alles 33 miljonit eurot. Milliseks kujuneb juurde ostetava gaasi täpne kogus, sõltub gaasi turuhinnast lepingute sõlmimise hetkel. Eeldatavasti õnnestub meil selle raha eest saada varusse lisaks ligikaudu 200 GWh gaasi," lausus Ploompuu.

Augustis eraldas valitsus varude keskusele 63 miljonit eurot, millega osteti kolmandal hankel 250 GWh gaasi. Nii esimesel kui teisel hankel õnnestus varude keskusel osta 100 gigavatt-tunni võrra gaasi.

Varude keskus saab gaasivaru neljanda hanke tulemused kinnitada ja lepingud sõlmida pärast valitsuse otsust raha eraldamisest EVK aktsiakapitali suurendamiseks.

Pärast neljandat hanget peaks Eesti riikliku gaasivaru maht olema ligikaudu 650 KWh.

Valitsuse poolt pandud eesmärk on soetada eelolevaks talveks kokku üks teravatt-tund riiklikku gaasivaru.

Maikuus vastu võetud lisaeelarvega eraldas riigikogu 170 miljonit eurot strateegilise gaasivaru moodustamiseks kütteperioodi alguseks.

EVK hoiustab riigi strateegilist gaasivaru Lätis asuvas Inčukalnsi maa-aluses hoidlas ja see võetakse kasutusele valitsuse otsusega gaasituru hädaolukorra tekkides.