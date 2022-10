Tallinn tõstab toetuste maksmisel arvestatavaid eluasemekulude piirmääri

Muudatusega muudetakse neid eluasemekulusid, mis on hüppeliselt kasvanud ehk üür või eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sealhulgas laenuintressid ja kohustusliku eluasemekindlustuse makse), soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus, kütteks tarbitud soojusenergia maksumus kaugkütte puhul, tarbitud kütuse maksumus kaugkütte puudumisel, kütteks tarbitud elektrienergia maksumus, elektrienergia tarbimisega seotud kulu ning majapidamisgaasi maksumus.

Üüri piirmäär tõuseb uue korra kohaselt 33 ruutmeetri suuruse korteri puhul 11 eurolt ruutmeetri kohta 12 eurole ruutmeetri kohta. Piirmäära tõstmisega korrigeeritakse ka üüri hinnalage ja üle 33 ruutmeetri suuruste korterite puhul on uueks üürihinna kompenseerimise maksimummääraks 600 eurot kuus.

Üür 18–33 ruutmeetri suuruse eluaseme puhul tõuseb praeguselt 14 eurolt ruutmeetri kohta 15 euroni ning üür alla 18-ruutmeetrise eluaseme puhul tõuseb praeguselt 17 eurolt 19 euroni ruutmeetri kohta.

Linnavalitsus märkis, et väga oluliseks mõjuteguriks eluasemekuludele on energiahind ning seetõttu tõstetakse elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 73 euroni üksi elava inimese või perekonna esimese liikme kohta kuus, iga järgneva pereliikme kohta kuni 12 eurot kuus.

Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumust kompenseeritakse kuni 21 eurot ühe inimese kohta kuus ning täiendavalt on korrigeeritud kõikide kütet puudutavate komponentide (elektriküte, kaugküte, kütus kaugkütte puudumisel) piirmäärasid. Majapidamisgaasi kulu piirmäär tõuseb 33 euroni üksi elava inimese, iga järgneva pereliikme kohta 16 eurot kuus.

Uued piirmäärad hakkavad kehtima alates 1. novembrist ehk novembris esitatava toimetulekutoetuse taotlusega saab uute piirmääradega kompenseerida juba oktoobri kuu eest saadud arveid.

Linnavalitsus kiitis kolmapäeval määruse eelnõu heaks ja saatis selle linnavolikokku.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on eluasemekulud alates möödunud aasta sügisest üha kasvanud. "Seetõttu oleme juba teistkordselt aasta jooksul üle vaadanud toimetulekutoetuse maksmisel arvestatavad eluasemekulude piirmäärad – viimati tegime seda aasta eest novembris ja uued piirmäärad hakkasid kehtima tänavu 1. jaanuarist. Ent eluasemekulude jätkuva kasvuga sel aastal vaatasime piirmäärad uuesti üle, lähtudes tegelikust turuolukorrast," ütles Beškina.

Tallinn on tänavu kaheksa kuuga toimetulekutoetuseks makstud 8,7 miljonit eurot ja rahuldatud on 22 230 taotlust. Keskmine toetuse summa taotluse kohta on olnud 390 eurot. Terve eelmise aasta jooksul kokku maksti Tallinnas toimetulekutoetuseks 4,6 miljonit eurot 15 228 esitatud taotluse alusel. Keskmine toetuse summa taotluse kohta oli mullu 302 eurot.

Tänavu on toetuste vajajate arv hüppeliselt kasvanud seoses nii ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenike kui ka linlaste suurema abivajadusega, mis on eeskätt seotud energiahindade kasvuga, märkis linnavalitsus.