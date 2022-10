Belobrovtsev: eestikeelse õppe jaoks on puudu nii õpetajad kui ka õpikud

Haridus- ja teadusministeerium on alustanud ettevalmistusi selleks, et aastast 2024 minna järk-järgult üle eestikeelsele haridusele. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev kahtleb, kas sellist reformi on võimalik teha kahe aastaga, kui puudus on nii õpetajatest kui ka õppematerjalidest.

Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitiku juht Ingar Dubolazov ütles, et koolid peaksid praegu hindama, millist tuge nad eestikeelsele õppele üleminekul vajavad. Dubolazov ütleb, et tegevuskava puudutab kõige rohkem Harjumaad ning Tallinna linna ja Ida- Virumaad.

"Ida-Virumaal paljuräägitud õpetajate palga koefitsient peab juba järgmise aasta sügisest rakenduma lasteaiaõpetajatele 1,3 ja kooliõpetajatele 1,5 koefitsiendiga. Samamoodi Ida-Virumaale tööle suunduvatele õpetajatele ja tugispetsialistidele kõrgem lähtetoetus – need asjad peaksid olema kindlasti juba järgmise õppeaasta alguseks kõik paika loksunud ja sujuvalt kõigini jõudma," lausus Dubolazov.

Narva volikogu liige Aleksei Jevgrafov kahtleb, kas ka selliste meetmetega õnnestub Ida-Virumaale õpetajaid leida.

"Eestis on üldse õpetajate puudus. Ja kui isegi õpetajad tulevad mujalt Narvasse, mida siis teevad need koolid, kust nad tulevad, näiteks Haapsalust või Viljandist. See on tõsine küsimus," ütles Jevgrafov.

Narva linna haridusosakonna juhataja kohusetäitja Larissa Degel lisas, et selgust pole selles, mis saab nendest õpetajatest, kes peavad lahkuma. "Kes on aastaid oma pedagoogilist tööd väga kvaliteetselt teinud ja kui neil ei ole keeleoskuse nõuetele vastavust, mis siis nendest saab," lausus ta.

Ministeerium on Dubolazovi sõnul suhelnud paljude koolide ning omavalitsustega ning on valmis nõustama

"Selline õppe- ja arendustöö, mida on pakkuda kõigile, kes soovivad, õpetajatest koolipidajateni. Kes nüüd tunnevad, et ühes või teises kohas on neil mingisugused väljakutsed, millega nad vajaks välist abi, siis me paneme ka meeskonda kokku ja selle toimimise loogikat," ütles Dubolazov.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ei pea kahe aastaga eestikeelsele õppele üleminekut kuigivõrd reaalseks ja hindab, et selleks kulub rohkem aega.

"Ma väga tahaks teada, kus on see õpetajate armee, kes ootab, et saab võimaluse minna venekeelsetesse koolidesse eesti keeles õpetama. See on üks asi. Teine asi on õppematerjalid, kolmas asi on metoodikad, kuidas seda teha. Siin on rohkem küsimusi kui vastuseid ja mina ausalt öeldes olen natuke skeptiline, et see on füüsiliselt teostatav," märkis Belobrovtsev.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks tegevuskava eestikeelsele õppele üleminekuks ning saatis seadusemuudatused riigikogule.