Türgi parlament kiitis heaks vastuolulise meediaseaduse

Seadus lubab karistada inimesi, kes "levitavad valeinformatsiooni riigi sise- välisjulgeoleku, avaliku korra ja üldise heaolu kohta". Seaduserikkujaid võib oodata kuni kolmeaastane vanglakaristus, vahendas Financial Times.

Türgi valitsus väidab, et meede on vajalik võltsuudiste vastu võitlemiseks, eriti sotsiaalmeedias. Türgi president Recep Tayyip Erdogan väidab, et proovib kaitsta inimesi "digitaalse fašismi ja libauudiste eest".

Uus seadus pälvib kriitikat kogu Türgi ühiskonnas. Seadust kritiseerivad ajakirjanikud, teadlased ja kultuuritegelased.

Türgi seismoloog Naci Görür hoiatas, et seadus võib mõjutada tema ja kolleegide tööd, kus nad ei saa hoiatada avalikkust maavärinatega seotud riskide eest.

Mõned kriitikud võrdlevad Türgi uut seadust lausa Venemaa seadustega.

"Seadus, mille üle hakkab järelevalvet teostama politiseeritud kohtusüsteem, toob kaasa ulatusliku tsensuuri ning võimaldab valitsusel laiendada kontrolli avaliku arutelu üle," teatasid ühisavalduses rahvusvahelised sõnavabaduse rühmitused.

Türgi valmistub 2023. aasta presidendi- ja parlamendivalimisteks. Türgi inflatsioon kiirenes septembris 83,45 protsendini. Erdogani partei on riigis võimul olnud umbes 20 aastat.