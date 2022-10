Eesti 200 valis esimeheks Lauri Hussari

Erakonna Eesti 200 liikmed kogunesid laupäeval Tallinnass Fotografiskasse, et valida parteile esimees ja juhatus. Esimeheks valiti Lauri Hussar.

Esimeheks kandideerisid senine esimees Kristina Kallas, erakonna juhatuse liige Lauri Hussar ja Eesti 200 noorteorganisatsiooni Noor Eesti 200 esimees Hendrik Terras.

Terras teatas üldkogu ajal, et võtab kandidatuuri tagasi ja soovitas oma toetajatel hääletada Lauri Hussari poolt.

Lauri Hussari poolt hääletas 101 erakonna liiget, Kristina Kallas kogus 94 häält.

Lauri Hussar ütles oma kõnes, et Eesti 200 vajab uut käiku, et erakond saavutaks potentsiaalile vastava valimistulemuse.

"Kandideerin Eesti 200 esimeheks põhjusel, et mul on olemas meeskond ja selge plaan, kuidas viia meie erakond sellise valimistulemuseni, mis aitab meid järgmises valitsuses ellu viia lubatud muutused," ütles Hussar.

Kristina Kallas ütles oma kõnes, et ka tema energia on viimased neli aastat ja ka täna suunatud sellele, et Eesti 200 viiks Eesti muutuste kursile. "Minu jaoks ei ole piisav ainult millegi halva ära hoidmine või vaid senise saavutatu hoidmine. Minu jaoks ei ole piisav vaid seni tehtu veidike paremini tegemine," sõnas Kallas.

Kaheksaliikmelisse juhatusse kandideerivad 28 kandidaati. Need on Tarmo Tamm, Züleyxa Izmailova, Marek Reinaas, Liina Normet, Margus Tsahkna, Arko Okk, Renata Lukk, Jaan Tepp, Kadri Paas, Aleksei Jasin, Kadri Jõgi, Denis Larchenko, Paul Tammert, Einar Vellend, Sander Maripuu, Reigo Lehtla, Pavel Starkov, Ando Kiviberg, Kätlin Joala, Toomas Uibo, Taavi Vaikjärv, Karin Kaup-Lapõnin, Olaf Reedi, Kalev Stoicescu, Kadri Napritson-Acuna, Kristina Kallas, Lauri Hussar ja Hendrik Terras.

Praegune esimees Kristina Kallas ütles ERR-ile, et üldkogu kinnitab ka valimisprogrammi lähtealused. "Ehk meie üldised põhimõtted, millest me lähtume valimisprogrammi tegemisel," sõnas Kallas.