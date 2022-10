Hussar: CO2 komponendita saaks müüa elektrit kuue sendiga

Postimehe otsestuudios küsimustele vastanud Hussar märkis, et EKRE lubatud kolmesendine elektri hind on ulme.

"Meie oleme teinud oma arvutused ja tuule-energeetikud on välja toonud väga selgelt numbri, et kuus senti tuuleenergia eest on elektri õiglane hind. See peab olema pikas perspektiivis meie eesmärk. Kuus senti on õiglane elektri hind ja seda on võimalik tagada ka põlevkivielektriga, kui me võtame sealt välja CO2 komponendi ja veel mõned maksud, aga jättes alles taastuvenergia tasu. Ka sellisel juhul on võimalik tagada kuus senti kilovatt-tunni eest, mis võiks olla küll väga lühiajaline meede," rääkis Hussar.

Praegu on näiteks universaalteenuse hind kõikidel müüjatel pisut alla 20 sendi kilovatt-tunnist.

Laupäeval Eesti 200 uueks juhiks valitud Hussar lisas, et Eesti 200 pikem eesmärk on vabaneda põlevkivielektrist.

"Põlevkivielekter on saastav ja raiskav. Eesti tulevik on kindlasti roheenergias, mis on konkurentsivõimeline. Kui me räägime tuuleparkidest ning suudame need püstitada kiiresti ja viia läbi kõik vajalikud planeeringud, siis Eestil on võimalik kuue-seitsme aastaga muutuda kogu regioonis juhtivaks elektrit eksportivaks riigiks ja seda just tuuleenergia toel," sõnas Hussar.

Lauri Hussar valiti laupäeval parlamendivälise erakonna Eesti 200 uueks juhiks. Hussari poolt hääletas 101 erakonna liiget. Erakonna esimeheks kandideeris ka senine esimees Kristina Kallas, kes kogus 94 häält. Eesti 200 noorteorganisatsiooni juht Hendrik Johannes Terras loobus esimehe kandidatuurist Hussari kasuks.