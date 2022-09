Kannik: Nord Streami torudega juhtunu sobitub hästi Venemaa käekirja

Kanniku hinnangul ei ole suuri kahtlusi, et Nord Streami torude purunemise taga on Venemaa.

"Kogu loogika viitab, et see oli Venemaa korraldatud diversiooniakt. Võttes arvesse seda, et Venemaa on viimase kahe nädala jooksul nagunii eskaleerinud sündmusi Ukraina ümber – kuulutanud välja need referendumid, kohe asub annekteerima täiendavat Ukraina territooriumit, on ähvardanud maailma tuumarelvaga –, siis kõik see sobib sellesse käekirja üsna hästi," rääkis Kannik "Ringvaates".

"Kui me arvestame ka, kas keegi teeb selliseid asju, kas keegi nendest ümbritsevatest riikidest, demokraatlikest riikidest, lisaks nendele Ameerika Ühendriigid teevad selliseid asju, siis ei tee. Aga venelastel on iseenda asjade õhku laskmine vana käekiri, kas või elumajad Moskvas," lisas ta.

Kanniku sõnul on gaasitorude õhkimine veealuste droonide abil üks teoreetiline võimalus.

"On muidki võimalusi. Laevaliiklus on seal kandis nii tihe, et kui mõni laev sinna ka natuke pikemalt seisma jääks ja sealt läheksid tuukrid merre ja paigaldaksid sinna omakorda mingi lõhkeaine, siis see võiks jääda ka vabalt märkamata. Eks nüüd hakatakse tagasi kerima ja vaadatakse, mis on viimastel nädalatel toimunud. Eks mingid kaamerad on olemas ju seal kandis ka neil riikidel, midagi näeb, mis laevad ja kui ruttu on sealt läbi sõitnud," selgitas ta.

Kanniku hinnangul võiks Venemaa tahta Nord Streami torusid kahjustada osana täiendavast eskalatsioonist.

"Kuna venelastel ei lähe lahingutes hästi Ukrainas, siis tuleb täiendavalt eskaleerida ja loota, et vastaspoole närv ei peaks vastu, et lääs sunniks Ukraina Venemaale järeleandmistele ja astuks laua taha Venemaaga läbirääkimisi pidama. Ja Venemaa läbirääkimiste positsioon oleks selge, et fikseerime praegusel hetkel oleva rindejoone ära ja see jääbki rindejooneks. Ukraina sellega loomulikult ei nõustu. Siin tahetakse mängida sellele, et lääs kardab eelolevat talve ja seetõttu suurendatakse pinget, et kui nad on suutnud ühe toru õhku lasta, nad võivad seda teoreetiliselt teha ju ka mujal," kommenteeris Kannik.

Lääs on Nord Streami torude juhtumile reageerinud Kanniku hinnangul ühtselt.

"Praktiliselt kõik on enam-vähem otse välja öelnud, et see on venelaste kätetöö. Lisaks on Taani ja Rootsi asunud seda uurima, ameeriklased on pakkunud neile abi uurimiseks oma info põhjal, mis neil olemas. Järgmised sammud, mis nüüd teha tuleb, on teisi torusid lihtsalt hoolsamalt kaitsta ja valvata."