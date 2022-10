Marutuul tegi hilisõhtul Põhja-Eestis kahju ja võttis paljudelt elektri

Saartest, Läänemaast ja Harjumaast pühapäeva õhtul üle käinud lühike, kuid suure tuule kiirusega maru tekitas paljudes kohtades kahjustusi ning jättis tuhanded majapidamised ööks vastu esmaspäeva elektrita. Päästeamet on esmaspäeva hommikuse seisuga saanud 71 väljakutset, peamiselt teele langenud puude tõttu.

"Tuule poolt lahti rebitud katused, murdunud puud, kahjustada saanud elektriliinid, lõhutud autod jne. Pagituuled tegid lühikese ajaga mitmel pool palju kahju," märkis sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeedias.

Enne südaööd liikus Läänemerelt Lääne- ja Harjumaale pagiliin ühes äikese, tugevate tuuleiilide ja vihmavalingutega.

Elektrilevi katkestuste kaardi järgi olid hommikul elektrita üle Eesti rohkem kui 3400 majapidamist, neist enamik Loode-Eestis.

Päästeameti teatel on nad saanud alates pühapäeva õhtul kella 22-st väljakutseid peamiselt ohu likvideerimisele, kus reeglina on puud teele või elektriliinidele kukkunud. Ka mõned autod on saanud kannatada, näiteks Haapsalus.

Kokku on päästeamet esmaspäeva hommikul kella 6.39 seisuga saanud 71 väljakutset. Enamik neist Harjumaale ja Läänemaale.

Praegused prognoosid näitavad, et lõuna paiku tuul vaibub.