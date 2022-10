Tormikahjud olid tavalisest suuremad välgu tõttu

Hilissügise esimene maru tuuseldas korralikult Haapsalut, rebis seal kortermajalt katuse, mille tükid lõhkusid lähedale pargitud autosid. Rahu ei olnud ka surnuaias, kus tugev tuul murdis puid ja hävitas hauatähiseid.

"Meie jaoks hakkas torm eile õhtul umbes 22 ajal pihta ja mõjutas peamiselt Loode-Eestit ehk Harjumaad, Läänemaad ja saari," ütles Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas.

Esmaspäeva õhtul kella 17-ks oli elekter tagasi 20 000 kliendil, 1000 kliendil tuleb voolu tagasitulekut oodata hilisõhtuni.

Kui tavaliselt viivad valguse majast liinile kukkuvad puud, siis seekord andis oma panuse pimendamisse ka elektriliinidesse löönud äike. Kuigi rikkebrigaadid olid maru tulekuks valmis, siis Armsa sõnul mehi öösel metsa liine parandama ei saadeta.

"Öösel me teeme neid tegevusi, et võimalikult paljudele klientidele elekter tagasi saada, läbi ümberlülitamiste. Me lokaliseerime rikke võimalikult väikese võrguosa peale ja ülejäänud kliendid toidame ringi," selgitas Armas.

"Konkreetset riket ennast likvideerida, kui kuskil on puu liinile kukkunud, ei ole mõistlik teha, kui väljas on väga tugev tuul ja seda enam, kui ei näe ka," lisas ta.

Inimesed on elektrikatkestusteks tänavu paremini valmis ning paljud on endale soetanud selleks puhuks generaatorid. Elektrilevil on nende omanikele palve jälgida, et tarbimiskoht tervikuna oleks võrgust eraldatud ja generaatoriga toitmisel ei toimuks elektri elektrivõrku andmist, et vältida pingete tekkimist võrgus, kus parasjagu võivad elektrikud riket likvideerides liini remontida.

Päästeameti jaoks olid väljakutsed tormiajale tüüpilised.

"Üksjagu kutseid meil ikka oli, ei midagi väga erakordset. Selline üsna tüüpiline tormikutsete päev. Kokku üle Eesti oli 104 kutset, kui ma ei eksi," rääkis päästeameti Keila ja Paldiski komandopealik Ragnar Neudorf.

Sünoptik Taimi Paljaku sõnul pole öösel möllanud maru tavapärane, kuid hilissügiseti on seda Eestis ikka ette tulnud.

"Tekib frondil ehk kahe õhumassi piiril tugev äike ja atmosfäär oli väga tormiline, turbulentne ja ilmselt sai ka õhk Läänemerelt natukene niiskust juurde," rääkis ta.

Seekordset maru on nimetatud ka pagiliiniks. Paljaku sõnul on pagi sünonüüm tuulepuhang.

"Selliseid äikeseid on ikka olnud, vööndina üle Eesti tulnud ja väga võimsate tuulepuhangutega, aga see on suvisel ajal ja inimesele tavapärasem," selgitas ta.

Kuigi lähiajal on mõnel päeval oodata tugevamaid tuuleiile, siis nii tugevat tormi nagu esmaspäeva öösel oli, oodata pole. Küll võib kesknädalal lisaks vihmale tulla ka märgi helbeid.