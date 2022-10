Briti konservatiivid arutavad Liz Trussi saatust

Esmaspäeval kohtuvad Ühendkuningriigi konservatiivse partei juhtpoliitikud, et arutada partei juhi ja peaminister Liz Trussi tulevikku peaministrina. Poliitikavaatlejate sõnul on Liz Truss ummikus, kuna tema valitsus ei saa ilma poliitiliste liitlasteta läbi viia suuri reforme. Samuti on rekordmadalale langenud tooride toetus.

Tooride ehk Briti Konservatiivse partei koosolek peetakse vaid mõni päev pärast seda, kui Liz Truss vallandas rahandusminister Kwasi Kwartengi vastuolulise maksukärbete ettepaneku tõttu.

Ühendkuningriigi riigieelarves kavandati suuri maksukärpeid, sh oli plaanis loobuda ettevõtte tulumaksust. Eelarvepuudujääk kavatseti katta laenuga.

Kiirelt Kwartengi asemel valitsusse toodud uus rahandusminister Jeremy Hunt teatas ametisse asudes see-eest uuest kokkuhoiu ajastust.

Tekkinud olukorra tõttu on peaminister Liz Truss hädas, kuna ta ohverdas rahandusministri ja lähima poliitilise liitlase, et ennast päästa.

Truss on niigi kaotamas usaldust erakonna sees ja selline kannapööre ei teinud olukorda paremaks.

Mõned Briti parlamendisaadikud on hakanud väitma, et Truss on küll ametis, kuid ei kontrolli seda valitsust ja eelistaksid seda kui Truss ise tagasi astuks.

Kui konservatiivid nüüd vaid mõne kuuga juba teise juhi kukutavad, kutsuvad nad sellega esile juhivalimised ja sellega on poliitilises mõttes lõpp ka tooride parteil.

Trussi toetus haihtub ka Briti valitsuskabinetis, kus ministrid hoiavad pigem tema kriitikute poole.

Endine rahandusminister Rishi Sunak on aga omakorda kutsunud paarkümmend endist ministrit ja muud kõrget parlamendiliiget õhtusöögile, et seada plaane valitsuse vahetuseks.

Ise nimetavad asjaosalised seda majanduse päästemissiooniks, aga sellest saaks ühtlasi ka tooride päästemissioon.

Hunt ja Truss peavad uue eelarve esitama oktoobri lõpuks

Liz Trussi allesjäänud liitlased võitlevad nüüd selle nimel, et teda toetada ja kutsuvad peaministrit üles pigem ise umbusaldushääletust korraldama ja mitte nõustuma üleskutsetega tagasi astuda.

Trussi võidu korral ei saa talle konservatiivse erakonna reeglite kohaselt aasta jooksul uuesti umbusaldust avaldada.

Kwartengi lahkumine ei tähenda aga, et Truss "oleks rongi alt väljas".

Madalad maksumäärad oli üks Trussi peamisi lubadusi peaministriks kandideerimisel ja palju kriitikat saanud eelarvepakett kirjutati valmis koos Kwartengia.

Kwartengi ametist kõrvaldamine on vaikiv nõustumine, et Trussi algne majandusplaan on läbi kukkunud.

Hunt peab uue Briti riigieelarvega tulema välja 31. oktoobriks.

Pole selge kas Jeremy Hunt suudab valitsust stabiliseerida

Mõned konservatiivid arvavad, et eelmiste valitsuste ajal tervishoiu-, välisministri ning kultuuri-, meedia- ja spordiministrina töötanud Hunt toob erakonda ühtsuse.

Hunti trump on oskus jääda rahulikuks.

Briti opositsioon on aga valmis meenutama, et tervishoiuministrina ei suutnud Hunt Suurbritannia tervishoiuteenistust koroonaviiruse pandeemiaks piisavalt ette valmistada.

Konservatiivide veteranpoliitik Robert Halfon on öelnud, et Liz Truss peab Briti rahva ees vabandama.

Trussi valitsusajal on olnud "üks õuduslugu teise järel", ütles parlamendisaadik Robert Halfon Sky Newsile, selgitades, et ta ei kutsu peaministrit tagasi astuma, vaid asjad peavad paranema.

Endine kaitseminister Tobias Ellwood ütles, et peaministri "ideoloogiline ja majanduslik eksperiment" kukkus läbi.

Kõige muu kõrval on tooride toetus langenud rekordmadalale ning opositsioonilise Tööerakonna toetus tõusnud rekordkõrgele.