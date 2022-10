Üle 30 täislaadungiga LNG-laeva ootab Hispaania rannikul taasgaasistamist

Veeldatud maagaasiga (LNG) laevad tiirutavad Hispaania rannikul ilma, et neil oleks võimalik oma maagaas terminali kaudu taasgaasistada. Hispaanial on Euroopa Liidu suurim taasgaasistamise võime, kuid nii Hispaania rannikul kui ka Vahemerel on ootel 35 laeva.

Mitme LNG-laeva saabumine Hispaaniasse on ületanud Euroopa taasgaasistamise suutlikkuse.

Taasgaasistamise jaamades muundatakse külmutatud veeldatud maagaas taas tavaliseks maagaasiks.

Juhul kui taasgaasistamise järjekord ei lõppe, siis võib osa LNG-laevade omanikud vaadata teiste turgude suunas, kus nende gaas vastu võetakse, vahendas Reuters.

Praegu on Hispaania rannikul ja Vahemerel tiirutamas 35 täislastis LNG-laeva.

Ainuüksi Cadizi väinas on ankrus kaheksa LNG-laeva, kinnitasid Reutersile esmaspäeval kauplejad, analüütikud ning allikad LNG-terminalide juurest.

Hispaanias on sel nädalal vaba ainult kuus taasgaasistamise terminali, kinnitas Reutersile üks valdkonna allikas. See on viiendik kõikidest järjekorras olevatest laevadest.

Hispaania riiklik gaasivõrgu operaator Enagas teatas esmaspäeval, et tulenevalt erakorralisest olukorrast peab Hispaania ületäituvuse tõttu osadest LNG tellimustest loobuma.

Enegasi hinnangul on järjekorras riigi taasgaasistamise jaamad novembri esimese nädalani.

LNG-laevad ootavad taasgaasistamise võimalust ka Hispaaniale lähedal asuvates riikides, kinnitas Reutersile üks allikas.

Kuna Euroopal on vähe taasgaasistamise terminale ja vähe gaasijuhtmeid, mis neid jaamu ülejäänud Euroopa gaasituruga ühendavad, siis ei saa merel ootel olevat maagaasi kiirelt kasutusele võtta.

LNG-laevasid analüüsiv Alex Froley analüütikaettevõttest ICIS ütles Reutersile, et mitte ainult Hispaania rannikul, vaid ka Briti saarte ümbruses ootavad LNG-laevad järjekorras taasgaasistamist.

Pudelikaelu on võimendanud Euroopa tööstussektori madalam gaasitarve tulenevalt majandustegevuse aeglustumisest.

Samuti on maagaasi kasutamine Hispaanias oodatust väiksem olnud, kuna riigis on praeguse aastaaja kohta tavatult soojad ilmad.

Samas ootab osa LNG-laevu talve, mil külmad ilmad peaksid LNG hinda Euroopas tõstma. Selline ootamine peaks talvise kõrgema nõudluse tõttu katma LNG-laevade omanikele ranniku ääres ootamise kulud.

Euroopa maagaasi murede taustal otsustas esmaspäeval Hiina, et lõpetab LNG müümise välismaistele ostjatele. See võib rohkem LNG-laevu suunata Aasiasse Hiina LNG äralangemise tõttu.

Hispaania taasgaasistamise võime on Euroopa Liidu suurim.

Sel nädalal kohtuvad Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Portugali liidrid, et arutama võimalikku MidCat gaasitoru kokkulepet, millega saaks tarnida Hispaania maagaasi ning hiljem vesinikku Kesk-Euroopasse.

MidCat looks kolmanda maagaasi ühenduse Prantsusmaa ja Hispaania vahel. Uut gaasitoru on toetanud nii Hispaania, Portugali kui ka uue huvilisena Saksa valitsus, kelle sõnul vähendab see sõltuvust Vene gaasist.