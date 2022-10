Izmailova: Hussari ettepanek elektri müügist ei olnud tõsiseltvõetav

Eesti 200 juhiks valitud Lauri Hussar ütles esmaspäeval Postimehe otsestuudios, et kui põlevkivielektrist võtta maha CO2 komponent ja veel mõned maksud, oleks Eestis võimalik elektrit müüa hinnaga kuus senti kilovatt-tunnist.

"Ma ei usu, et see väga tõsiseltvõetav ettepanek oli. Pigem oli see

võib-olla näide sellest, kuidas oleks saanud lahendada ajutiselt selle olukorra, kus tegelikult inimestel on väga kõrged elektrihinnad ja et kogu selle universaalteenuse oleks saanud selle teistpidi lahendada," ütles Izmailova.

"Praegu tegelikult riik korjab selle raha inimeste käest ära ja siis annab nagu mingis mõttes tagasi," lisas ta.

"Aga nagu Lauri ka selles intervjuus väga hästi ütles, oli see, mida ma ise olen ka juba aastaid rääkinud, et taastuvenergia on odavam ja me peaksimegi sellesse panustama ja see on see, kuhu me peame nüüd juba kiiremini edasi liikuma. See ilmselt on nüüd arusaadav juba ka paljudele, kes võib-olla ei ole nii rohepöörde usku olnud, aga kes näevad, et Eesti energiajulgeolek on üsna hapras olukorras ja me peame ise tootma palju rohkem ja just nimelt taastuvat energiat," rääkis endine roheliste erakonna juht Izmailova.

Izmailova sõnul on vaja eemaldada kõik takistused, mis on täna olemas näiteks planeeringuprotsessi ja erinevate menetlustoimingute näol.

"Need tuleb muuta palju kiiremaks. Mina ise näen, et väga oluline on see, et iga omavalitsus mõtleks läbi, kust tuleb tema energia just selles mõttes, et kui palju on võimalik ja kus kohas täpselt seda toota. Ja kui seda ei ole võimalik toota omavalitsuse piirides, siis kust see energia tuleb... See annaks kindlasti palju selgema pildi tänasest olukorrast. Kohalikud omavalitsused peaksid rohkem selle peale mõtlema, kuidas tagada enda varustuskindlus," rääkis Izmailova.

"Põhimõte ongi ju selles, et pikemaajaliselt saamegi selle hinna alla, läbi selle

toodame ise seda odavat taastuvat elektrit," lisas Izmailova veel.

Izmailova ütles, et eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerib ta ilmselt Põhja-Tallinnas. "Ilmselt me kinnitame selle siin lähiajal ära," ütles Izmailova.