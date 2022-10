Minister Kallase raiemahu soolo tekitab küsimusi ka koalitsioonis

Kui kuu aega tagasi ütles Kallas (SDE), et riigimetsa raiemahtusid ta muuta ei plaani, siis nüüdseks on ta ümber mõelnud. Minister tahaks raiumist vähendada kümnendiku võrra, umbes 9200 hektarini. Kas ka valitsus seda toetab, Kallas öelda ei oska.

"Me ei ole seda väga palju arutanud. Kindlasti on erinevaid seisukohti. Mina olen ikkagi keskkonnaminister, inimene, kes peab ennekõike seisma Eesti keskkonna eest. Loomulikult seda tasakaalus ka sotsiaalmajanduslikke aspektidega, aga kindlasti seal on ka majandusministril, rahandusministril, võib-olla veel mõnel ministril mingid oma vaatenurgad," rääkis Kallas.

Riigimetsa majandamise keskuse raiemaht on viimastel aastatel olnud üsna hüplik. Kallas ütles, et tema toetab minimaalset riigimetsa raiumist. Oodatult kritiseerisid Madis Kallase kava metsatöösturid, kes räägivad vajadusest stabiilse toorme järgi, kuid ka Madis Kallase koalitsioonipartnerid.

"Hästi kentsakas on ju olukord, kui üks minister vähendab, siis selle järel tuleb samast erakonnast minister, kes suurendab ja nüüd siis on minister, kes alguses ütles, et tema ei muuda neid numbreid ja nüüd ta siis muudab. Kuidas saab seda rahva poolt vaadates tõsiseks pidada, kui erinevatel ministritel on erinevad numbrid, pidevalt muutuvad, ka ministrite seisukohad kuude kaupa muutuvad," lausus reformierakondlane, riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

"Tundub, et poliitikutele need sissetallatud rajad on armsad. Kuigi seda koalitsiooni tehes oli selge kokkulepe, et tuleks lõpetada selline žongleerimine nende numbritega ja me võiksime jõuda terviklikku arusaama, mis on Eesti majandusruumile, ökosüsteemile mõistlik," ütles keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja (Isamaa).

Koalitsiooniliikmetele sekundeerib opositsioonilisse Keskerakonda kuuluv endine keskkonnaminister Erki Savisaar, kes oma ametiajal raiemahtusid tõstis. Savisaare sõnul pole praegu mõistlik raiemahtusid langetada.

"Puidu hind on niigi kõrge ja selline otsus tõstab seda veelgi. Meie inimestel on niigi raske minna talvele vastu, minna ka järgmisele talvele vastu, mis kindlasti ei saa olema oluliselt kergem. Niimoodi tekitada ühiskonnas ebastabiilsust ei ole kindlasti mõistlik," lausus Savisaar.

Metsade raiumise otsuse peab keskkonnaministeerium tegema detsembriks.