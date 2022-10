Läänemets: ma ootaks ära, mida prokuratuur kuriteokaebuse kohta ütleb

Teisipäeval esitas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees ja EKRE aseesimees Mart Helme prokuratuurile kuriteokaebuse, milles kahtlustab toimingupiirangu rikkumist seoses Pentus-Rosimannuse esitamisega Euroopa kontrollikoja liikme kandidaadiks. Prokuratuuril on kümme päeva aega otsustada, kas algatada menetlus.

Läänemetsa sõnul on Helme teatel poliitiline maik juures ja selle järgi ei hakka sotsiaaldemokraadid mingeid otsuseid tegema.

"Seda teadet ei teinud ükski uurimiskomisjon, vaid Mart Helme isiklikult, see juba näitab olukorda. Põhimõtteliselt on need süüdistused sama head, kui Mart Helme süüdistaks mind, kuidas mina sain siseministriks. Mina, Lauri Läänemets, pidasin läbirääkimisi erinevate ministrikohtade üle ja mina tegin ettepanekud, mina soovisin seda kohta, mina uurisin selle koha kohta täpselt samamoodi. Põhimõtteliselt on see täpselt sama tase ja me kõik saame aru, et protsessid nii käivadki," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul on tegu osaga valimiskampaaniast. "Me kõik teame, et EKRE ja Reformierakond soovivad omavahel võimalikult suurt konflikti luua ja see on osa mänguplaanist EKRE poolt," ütles ta.

Läänemetsa sõnul tehti otsus Pentus-Rosimannuse kandidatuuri kohta nagu tehakse ka teisi poliitilisi otsuseid ning mingeid kummalisi asjaolusid selle otsuse tegemise juures polnud.

"Võin küll öelda, et minuga Keit Pentus-Rosimannus ei rääkinud kordagi sellest kohast, ma ei tea, kuidas teised püüavad vastupidist tõestada. Minuga rääkis iga kord peaminister. Vastavalt sellele sai otsus ka tehtud, nagu peaministriga kokku lepitud, nagu koalitsiooniläbirääkimistel kokku lepiti," märkis ta.

Arutama peaks koalitsioonipartneritega olukorda siis, kui prokuratuur algatab uurimise, ütles Läänemets.

"Ma ootaks ära, mida prokuratuur ütleb, sest mul pole põhjust Mart Helme poliitiliste avantüüride järgi hakata otsuseid ümber tegema. Kui keegi suudab midagi ära tõestada, siis loomulikult me arutame seda valitsuses ja võtame selle teema üles, aga praegu, ainult Mart Helme sõnadele tuginema jäädes, siis ma ei ole nõus," lausus Läänemets.

Seeder hinnangut ei soovinud anda

Teise koalitsioonierakonna, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei soovinud kuriteokaebust kommenteerida.

Seeder ütles ERR-ile, et on kuriteokaebusega põgusalt tutvunud, kuid ei soovi anda sellele õiguslikku hinnangut, sest see on õiguskaitseorganite töö. Seederi sõnul on Isamaa oma poliitilise ja poliitkultuurilise hinnangu Pentus-Rosminannuse kandidatuurile juba andnud.

Isamaa oli septembri alguses, kui valitsuses Pentus-Rosimannuse kandidatuuri üle hääletati, selle vastu. Seeder ütles toona, et Pentus-Rosimannuse näol "ei ole tegemist hea ja sobiva kandidaadiga".

"Rahandusminister on teinud ettepaneku iseennast kontrollikotta saata. Jah, tõsi, see niisugune teatraalne etendus, et rahandusminister ise ei osalenud istungil, aga tema erakonnakaaslane tegi selle tema eest, teeb selle justkui vastuvõetavaks, aga tegelikult on see sisuliselt nii-öelda korruptsioonireeglitega vastuolus, kus ametiisik langetab otsuse iseenda suhtes," lausus ta.

Seeder ütles toona ka, et koalitsioonis konsensust Pentus-Rosimannuse osas ei olnud. "Aruteluks on üldse seda otsustamist praegu raske nimetada, mingisugust arutelu ei ole toimunud. /.../ Väga-väga halb otsus, mille valitsus täna langetas sellisel kujul," lausus Seeder.

Läänemets ütles nüüd, et tema mäletamist mööda nii äkki Pentus-Rosimannuse kandidatuur siiski üle ei kerkinud, et Isamaad üllatada.

"Kuidas seda on Isamaa poolt meedias esitatud – ma võin öelda omalt poolt, et see (asjade käik) päris selline ei ole olnud. Helir-Valdor Seedriga me rääkisime vähemalt nädal enne, ma helistasin talle, ütlesin, et selline plaan peaministril on, ole hea, räägi sellest, sest ma tean, et see kandidaat teile võib-olla ei sobi. Need asjad ei tulnud sama päeva hommikul üllatusena, me rääkisime neist kuid ja kuid; rääkisime sellest (kontrollikoja kandidaadi) positsioonist ühtpidi ja teistpidi," lausus ta.