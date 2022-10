Helme plaanib saata europarlamendile kirja kontrollikoja kandidaadi määramise kohta

Komisjoni esimees Mart Helme (EKRE) tõi kaasa Euroopa Parlamendi jaoks mõeldud kirja mustandi ja küsis sellele arvamust. Komisjoni liikmed soovisid arutamiseks ja paranduste tegemiseks aega. Helme ütles, et saadab selle kirja ise, kui komisjon seda teha ei soovi.

"Jah, ma olen otsustanud, et ma saadan sellisel juhul oma nimel sellise kirja ja juhin tähelepanu kõikidele neile puudustele, mida me näeme siin konkreetselt selle persooni määramisega seoses," rääkis Helme.

Kirja saatmisega on nõus ka opositsiooni kuuluv Keskerakond.

"Muresid on meil piisavalt palju. Seda tõendab ka see, kui pikalt on kogu see protsess toimunud. Selleks, et kõik osapooled saaksid rahule jääda, siis selliseid samme tasub ette võtta," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Marko Šorin.

Sotsiaaldemokraat Eduard Odinets aga arvas, et sellist kirja oleks häbi europarlamendile saata.

"See kubiseb süüdistustest, vihjetest, väljamõeldistest minu arvates. Ja heidab pigem halba varju kogu Eesti parlamendile ja valitsusele," kommenteeris ta.

Reformierakondlase Kalle Laaneti hinnangul oleks vaja oodata, milline on prokuratuuri otsus kuriteokaebuse kohta, mille esitas Mart Helme eelmisel teisipäeval

"Kas seal üldse mingisuguse rikkumisega tegemist on. Kui on tegemist äkki – kui on –, siis millise rikkumisega täpsemalt," ütles Laanet.

Komisjoni arutelu Euroopa Parlamendile saadetava kirja teemal muutus üsna teravaks ning Laanet avaldas arvamust, et äkki peaks komisjonile uue esimehe valima.

"Kohati tundub niimoodi, et ta on EKRE juhtorgani nõupidamisel ja mitte erikomisjoni istungil, kus on teatud reeglid, kus on teatud raamistik," ütles Laanet Mart Helme kohta.

"Seekord oli ka näha, et kaks erakonda siin sõna otseses mõttes obstruktsiooni teevad, et seda küsimust ei saaks rahulikult arutada. Ja mis seal salata, eks see ärritab ka teisi, eriti komisjoni esimeest, et ei saa neid asju mõistlikult arutada," rääkis Helme.

Komisjon koguneb uuesti neljapäeval.