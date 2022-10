Kallas eitab Pentus-Rosimannusega seoses prokuratuurile suunise andmist

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et tema eeldus, et prokuratuur ei alusta kriminaalmenetlust endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse (RE) suhtes, ei tähenda suunise andmist prokuratuurile.

Nimelt küsis ERR-i Brüsseli korrespondent eelmisel nädalal Kallaselt, et kui prokuratuur peaks Keit Pentus-Rosimannuse tegevuse suhtes uurimise alustama, siis kas ta jääb valitsuse kandidaadiks Euroopa kontrollikotta.

"Prokuratuur on juba keeldunud ükskord sellesama asja algatamisest ja ma eeldan, et nad jäävad oma seisukoha juurde," vastas siis Kallas.

Kallas rõhutas teisipäevases saates, et tegemist ei olnud suunise andmisega prokuratuurile.

"Mina ei saa selliseid suuniseid anda," ütles Kallas.

"See tähendas seda, et... On isegi uudis 27. septembrist 2022. aastast – "Prokuratuur ei näe Keit Pentus-Rosimannuse kontrollikoja loos kuritegu". Ehk siis nad on seda asja vaadanud. EKRE liige on saatnud selle avalduse juba siis. Nad on selle põhjal otsustanud, et seal loos ei ole kuriteokoosseisu ja nad seda asja ei algata. Ja kuna mitte mingid asjaolud ei ole vahepeal muutunud, siis ma eeldan, et prokuratuuril ei ole mingit põhjust teha teistsugust otsust," rääkis Kallas.

Saatejuht Mirko Ojakivi viitas aga, et esialgne kuriteoteade sisaldas vaid üht lauset, seevastu eelmisel teisipäeval Mart Helme esitatud 21-lehekülje pikkune kuriteoteade on oluliselt põhjalikum ja koostatud koos advokaadibürooga Lextal.

Peaminister ütles aga, et ei ole oma juhitava valitsuse endise rahandusministri ja erakonna aseesimehe kohta tehtud kuriteoteate sisuga nädala aja jooksul tutvunud.

Kallase eeldust, et prokuratuur ka nüüd menetlust ei alusta kommenteeris justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa), kes ütles, et kogu olukord on kahetsusväärne.

"Prokuratuuri tegevuse kohta mingeid eeldusi välja hõigates võib avalikkusele jääda mulje, et nende tööd püütakse poliitiliselt mõjutada. Nii see kahtlemata pole, kuid prokuratuur vajab töörahu, et erapooletu otsuseni jõuda," kommenteeris Danilson-Järg sotsiaalmeedias.

Kallase sõnul on Danilson-Järgi huvi siin seista Isamaa huvide eest. "Justiitsminister on Isamaa esindaja, Isamaal on "oma lehm ojas". Nemad soovivad seda asja ajada niimoodi, et Keit Pentus-Rosimannus ei oleks see kandidaat (Euroopa Kontrollikoja kandidaat - toim.). Ja seetõttu kõiki nende avaldusi peabki sellises kastmes täpselt vaatama," ütles Kallas.

"Samamoodi võib öelda, et tema selline seisukohavõtt on prokuratuuri mõjutamine," lisas ta.

Kallase sõnul on Helme esitatud kuriteoteade Pentus-Rosimannuse kohta poliitiline võitlus, millega tegeleb peaministri sõnul ka Isamaa.

"Poliitiline võitlus on poliitiline võitlus. Aga see, et üritatakse Isamaa ja EKRE poolt tagasi tuua seda 90-ndate mentaliteeti, kus üritati oma poliitilisi konkurente kahjustada kriminaalasjade algatamisega... Kasvõi minu isa 10 miljoni kaasus," lausus Kallas.

"Poliitilised kokkulepped on poliitilised kokkulepped ja nendele ei laiene mingid ametiisikute toimingupiirangud," rõhutas Kallas.