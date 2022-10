Kuningas: teede rahastamine nõuab poliitilist otsust

"Ma arvan, et me pigem peaksime vaatama edasi. Igal pool minnakse üle printsiibi peale, et kasutaja maksab," rääkis Kuningas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", kommenteerides kunagist teede rahastamise korraldust, kus raha selleks laekus kütuseaktsiisist.

"Vaatame ka muid makse. Kas kehtestada automaks? Kümme eurot kuus ühe auto kohta teeb 80 miljonit aastas, 40 eurot kuus nagu on enam-vähem kaskokindlustus, kataks meie vajadused. Või siis teemaks. Kui on teedemaks, siis on veel lihtsam ka PPP-projekte teha," selgitas Kuningas, kes seni töötas MKM-i transpordi asekantslerina.

Kuningas viitas sellele, et üha säästlikumate autodega ammendab praegune aktsiisisüsteem ennast peagi ning kui aktsiisi laekumine ära kaob, on nagunii vaja leida alternatiivseid tuluallikaid. Praegu laekub aktsiisidest tema sõnul umbes 500 miljonit aastas.

"Ma arvan, et seda diskussiooni on meil täna vaja nii või naa alustada," märkis ta.

Küsimusele, kas ta näeb selliste maksude kehtestamiseks poliitilist valmisolekut, ütles Kuningas: "Enne valimisi ei saa seda kunagi näha. Pärast seda ka ei oska öelda. Aga selge on ka see, et vähemalt kümne aasta jooksul see debatt tuleb nii või naa."

Kommenteerides väidet, et Eestis puudub poliitiline tahe, mistõttu ei ole meil ka Tallinna-Tartu, Tallinna-Pärnu, Tallinna-Narva neljarajalisi maanteid, ütles Kuningas: "Meil on alati olnud põhisammas, et eelarve oleks tasakaalus või vähemalt jõuaks tasakaalu nii ruttu kui saab ja sellest printsiibist lähtuvalt on lihtsalt raha puudu. Alati on olnud mingid muud prioriteedid, praegu on prioriteet riigikaitse. Kuskilt tuleb see raha võtta ja seda ei saa võtta ühe euro kaupa, vaid võetaksegi suurtelt objektidelt – see on see teema."

Eeldatava tulevase kantsleri kinnitusel transpordiameti ega majandusministeeriumi ametnike taha senisest kiirem teedeehitus ei jää, kuna praegu juba valmistatakse ette projekte neljarajaliste maanteede ehitama hakkamiseks. "Me päris ehituslubadeni ei lähe, sest see oleks raha raiskamine, kuna need kestavad viis aastat. Aga mis puudutab planeeringuid ja projekte, siis need oleksid olemas," ütles Kuningas.

"Mina endise transpordi asekantslerina ütlen, et loomulikult võiksid Tartu ja Pärnu maanteed olla neljarajalised, see on hügieeni küsimus," märkis Kuningas.

"Kevadel on uus valitsus, uued eelarveläbirääkimised. Nagu ütlesin, 2023. aastaks on teatud kate olemas, siis rääkime juba järgmisest neljast aastast," lisas ta.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan on teinud ettepaneku nimetada Kuningas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) uueks kantsleriks, tema ametisse nimetamise peab veel kinnitama valitsus.