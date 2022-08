Eesti 200 toob riigikogu valimistele uued esinumbrid ja suurema eelarve

"Meil tulevad täiesti uued nimekirjad. Me oleme vahepeal kaks korda suuremaks organisatsiooniks kasvanud. Me ei ole veel esinumbreid lõplikult paika pannud. Tõenäoliselt ei jää ükski esinumber samaks, tulevad täiesti uued inimesed. Meil on väga palju uusi inimesi," ütles Kallas ERR-ile.

Kallas, kes eelmiste valimiste ajal kandideeris Tallinnas Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita piirkonnas esinumbrina, ei osanud veel öelda, kus ta sel korral kandideerib.

"On veel lahtine, kus ma täpselt kandideerin. Võimalusi on nii Tartus kui ka Tallinnas ja ka Harjumaal. See ei ole veel lukus," sõnas Kallas.

Eesti 200 teine juhtfiguur, juhatuse liige Lauri Hussar kandideeris eelmiste riigikogu valimiste ajal Tallinna Mustamäe ja Nõmme esinumbrina. ERR küsis, kuivõrd mõjutab Hussari piirkonda 2023 riigikogu valimistel asjaolu, et vahepeal on Hussarist saanud Viimsi volikogu esimees. "Lauri võib kandideerida nii Tallinnas, aga ta võib kandideerida ka Harju- ja Raplamaal," vastas Kallas.

Eelmistel riigikogu valimistel kandideerisid tuntumatest nimedest Liina Normet Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine esinumbrina, Igor Taro Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumbrina, Ruslan Trochynskyi Järva- ja Viljandimaa esinumbrina, Kadri Tali Pärnumaa esinumbrina. Lisaks kandideerisid Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita piirkonnas Meelis Niinepuu ja Toomas Uibo, Tallinnas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine piirkonnas Marek Reinaas ja Harju- ja Raplamaa piirkonnas Ando Kiviberg.

"Nad on kõik rivis ja suurem osa neist kandideerivad. Üldjoontes jäävad nende piirkonnad samaks," ütles Kallas.

Kallas lisas, et kandidaatide pingerea järjestus ei ole veel paigas, samuti võib ette tulla muudatusi näiteks Tallinnas, kus on mitu erinevat piirkonda.

Kallas rääkis, et valimiskampaaniaga alustas erakond 20. augustil, aga sügisel läheb intensiivsemaks tööks.

Rääkides kampaania eelarvest ütles Kallas, et see tuleb ilmselt miljoni euro kanti. 2019. aasta riigikogu valimistel jäi Eesti 200 kampaaniaeelarve 600 000 euro piiresse.

Kallas rääkis, et Eesti 200 on valmis saanud ka valimisprogrammi, mis vajab veel veidi lihvimist. Ta märkis, et Eesti 200 valimiskongress toimub jaanuari teisel nädalal, seal kinnitab kongress ametlikult valiminimekirja ja valimisprogrammi.

25. augusti seisuga kuulus erakonda 889 inimest.

ERR.ee võtab ette artiklisarja, kus kirjutab erakondade ettevalmistustest ja esinumbritest tuleva kevade riigikogu valimistel.