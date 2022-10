Madis Kallas: olen kogu aeg raiemahu vähendamist pooldanud

Keskkonnaminister Madis Kallas (SDE) ütles, et rääkis oma ametiaja alguses raiemahu samaks jätmisest, kuna ei olnud selleks ajaks kõigi osapooltega kohtunud ning teada ei olnud riigi jaoks oluliste hangete tulemused. Äsja avalikustatud soovituse kohta raiemahtu vähendada ütles ta, et on seda alati pooldanud.

"Septembri alguses ütlesin, et [raiemaht] võiks jääda samaks, kuna siis olid veel kohtumised pooleli, näiteks kaugkütteliiduga. Me ei teadnud, mismoodi ja kuidas on minemas riigil erinevad hanked, näiteks seoses gaasivarudega," rääkis Kallas Vikerraadio saates "Uudis+".

"Täna, rohkem kui kuu aega hiljem olen kohtunud kõigi osapooltega uuesti, olen saanud teadlastelt täiendavaid sisendeid. Ja need ongi need põhjused, miks ma nüüd leian, et aeg on küps välja öelda, et vähemalt tänane keskkonnaminister viib valitsusse eelnõu, kus on plaanis [riigimetsade uuendusraiete pindala] vähendamine. Ja seda tegelikult olen ma juba öelnud ka nii juulikuus, augustis kui septembris, et minu pikk perspektiiv, pikk soov on kindlasti raiemahtu vähendada. See ei tohiks kellelegi üllatuseks tulla," ütles minister.

"Ma ei ole kunagi kiirustanud ega tahtnud ennatlikke otsuseid teha või sisendeid anda raiemahu osas. Minu jaoks on see protsess olnud väga rahulik, täna kolmandat kuud seda tööd tehes olen välja öelnud, et see võiks olla selline number. Ja ma ei näe küll selles mingit traagikat, et kuidas see on selle kolme kuu jooksul toimunud," jätkas keskkonnaminister.

Kallas teatas sel nädalal, et teeb lähinädalatel valitsusele ettepaneku vähendada riigimetsades raiete pindala praeguselt 10 400 hektarilt 9200 peale.

Keskkonnaministri sõnul soovib ministeerium ennekõike vähendada männikute raiet, lähtuvalt sellest, et ehitussektori vajadus ehituspuidu järele on oluliselt kukkunud. "Me ei soovi vähendada küttepuidu raiet, mis puudutab näiteks meie kaugkütjatele hakke varumist. Loomulikult me vaatame läbi, millist puuliiki konkreetselt on sobilik samal tasemel hoida või mida tasuks vähendada," rääkis Kallas.

"Oluline on see, et meie looduskeskkond sellest ei kannataks ja liigirikkus ei kannataks. See on kompleksne küsimus ja mul on hea meel, et see debatt on kestnud juba poolteist aastat," jätkas ta.

"Ja nüüd veel ka eelmisel nädalal saatsid teadlased pöördumise just raiemahtude vähendamise toetuseks ja tõid väga konkreetsed argumendid välja, et kuhu on suundumas Eesti maakasutussektor ja mismoodi me oleme siin teinud võib-olla liiga intensiivseid otsuseid metsaraiete osas," lisas Kallas.

Ta tõi välja ka Tartu Ülikooli teadlaste sõnumi, et Eesti metsade liigirikkus, metsade olukord ja ohustatud liikide olukord on läinud oluliselt kehvemaks.

Koalitsioonipartneritega veel kokkulepet ei ole

Keskkonnaminister ütles, et tema hinnangul leppis Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon kokku, et raiemahud vaadatakse üle vähenemise suunas. "See on alati olnud ka sotsiaaldemokraatide sõnum, et Eesti metsi majandatakse meie hinnangul liiga intensiivselt, seal tuleks teha teatud muudatusi ja teatud mööndustega raiemahtu vähendada," lisas ta.

Kallas tunnistas siiski, et tal ei ole saanud oma ettepanekule veel koalitsioonipartnerite toetust.

"Ma olen nendega kohtunud, aga kõik detailid, mis täpselt on vaja veel läbi arutada, kuidas see mõjutab erinevaid metsandussektori tegemisi - need seisavad ees. /---/ Vaatame, kui ei olda [nõus] sellise mahuga ja vaatame, kus see kompromissi koht lõpuks tekib. Aga oluline on see, et need arutelud toimuksid ja inimesed saaksid aru, et kuhu suunas siis tänane keskkonnaminister soovib seda viia," rääkis ta.

Raiemaht ja töökohad pole otseses sõltuvuses

Kallas põhjendas ka oma varasemat väidet, et raiemaht ja töökohad ei ole otseselt seotud ning töökohtade arvu mõjutab rohkem tegureid.

"Kui hetkel kehtib Eestis minu teada üks kõrgemaid raiemahtude määrasid, mis on viimastel aastatel olnud ja ikkagi töökohad kaovad - siis ei saa ju öelda, et see on seotud raiemahtudega," rääkis ta. "Pigem on ettevõtjatel väga keeruline seoses energiahindadega, seoses palgasurvega ja nii edasi ja nii edasi. See oli ka minu sõnum, et ei saa öelda nii et kui tänane minister soovib näiteks vähendada riigimetsas raiumist kümme protsenti, siis see tähendaks kohe kümme protsenti vähenemist töökohtades või midagi sarnast," rääkis ta.

Töökohtade kadumisel maapiirkondades on laiemad regionaalpoliitilised põhjused, ütles Kallas ning viitas sellele, et olnud aastaid Saaremaal omavalitsusjuht.

Kallas loodab oma ettepaneku valitsusse kinnitamiseks viia lähinädalatel.