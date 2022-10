Peaminister ei toeta raiepindala vähendamist

Madis Kallas teatas eelmisel nädalal, et viib valitsusse lähinädalatel ettepaneku vähendada riigimetsades raiete pindala praeguselt 10 400 hektarilt 9200 peale.

Kaja Kallas rääkis, et keskkonnaminister ei ole ettepanekuga veel valitsusse tulnud.

"Minu isiklik hoiak on see, et me seda hetkel ei puutuks. Lihtsalt sellel põhjusel, et Venemaa puidu mitte enam turule pääsemine mõjutab seda puidusektorit," ütles peaminister.

"Kui keskkonnaminister tuleb nende metsanduse ettepanekutega valitsusse, siis me kindlasti seda arutame," lisas ta.

"Aga teiseltpoolt need argumendid (Madis Kallase argumendid - toim.) on ka täiesti õiged. Küsimus on selles, mida me selle puiduga teeme, kuidas me seda väärindame. Kui me vaatame, et väga suur osa läheb pelletiteks, siis see ei ole lisandväärtus, see ei seo CO2, nagu puitmajad või puidutooted. Selle väärindamise aspekti peale peab kindlasti rohkem tähelepanu pöörama," rääkis Kaja Kallas veel.