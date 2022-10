Majanduslangus pole perede koolivaheaja puhkuseplaane muutnud

Majanduslangus veel eestlaste puhkamisharjumusi muutma hakanud ei ole – alanud koolivaheajaks on soojamaareisid ja lennupiletid populaarsetesse suurlinnadesse välja müüdud ning spaades tuleb seista järjekorras, et basseiini ära mahtuda. Ka üha enam pead tõstev koroona koolivaheaja puhkajaid ei sega.

Turismiäri õitseb koroona reisipiirangute kaotamise järel ja majanduslanguse kiuste endiselt ning koolivaheaja soojamaareise või spaapuhkusi koduste lauamänguõhtute vastu välja vahetatud veel ei ole, ehkki hinnad on tõusnud kõigil turismiteenustel.

"Eelmise aasta tunnus oli see, et inimesed ostsid viimasel hetkel väga kalleid pakette koolivaheajaks ja olid väga rõõmsad, et üldse kuskile oli sõita. Aga sellel aastal, kui ma üldist ostukäitumist vaatan, siis september oli Estravelil rekordkuu läbi meie 34-aastase ajaloo," rääkis Estraveli müügidirektor Kaire Saadi.

"Hetkel veel majanduskriis siin silma ei pasta, aga siin võib olla tegur ka see, et väga palju reise on pikalt ette ostetud," lisas ta.

Laupäeva hommikulgi startis Tallinna lennuväljalt viis tšarterlennukitäit puhkajaid Türgi kuurortidesse, mis on jätkuvalt Eesti pereturismi lemmiksihtkoht. Kuurortide kõrval on populaarsed ka linnapuhkused Euroopa metropolidesse ja New Yorki. Muutunud on vaid see, et pigem eelistatakse soodsamaid pakette.

"Need hinnavahemikud neljaliikmelisele perele, ma julgen öelda, on vahemikus 2000 kuni 4000 eurot," ütles Saadi.

Koolivaheaeg on vesi ka spaaomanike veskile – soomlaste vaheaeg on just lõppemas, eestlastel ja lätlastel algamas. Kui nädala sisse veel leiaks majutust, siis see ja järgmine nädalavahetus on spaahotellides välja müüdud.

"Majanduslangus meie hotellides ja spaades ei ole täna veel õnneks kuskil märgatavalt mõjutanud. Keskmine peatumine on ikkagi üks kuni kolm päeva," rääkis SPA Tours OÜ juhatuse liige Kalle Kuusik.

"Ma arvan, et kõige rohkem on kannatanud vast Ida-Virumaa ehk Meresuu hotell, seejärel Saaremaa, kus on laevapilet kallimaks läinud, ja Viimsi spaa vast kõige vähem," ütles Kuusik.

Viimsi spaa oligi päikeselisel laupäeval inimesi tuubil täis, nii et muist peresid pidi koridoris ootama, millal basseinid eelmistest ujujatest tühjemaks lähevad, enne kui nad sisse lastakse.

Soomest perega Eestisse koolivaheajale tulnud Petri käis Tallinnas viimati 20 aastat tagasi.

"Vanimal lapsel on jalgpallivõistlused siin, nii et tulime tema mänge vaatama ja ühtlasi veedame nädalavahetuspuhkuse siin," selgitas ta.

Illari sõnul on majanduslangus pere rahakotti mõjutanud. "Asjad on ju kallimaks läinud ja raha keegi juurde ei anna ju," sõnas ta.

Tema pere käib koolivaheaegadel kas mõnes Eesti spaas või soojamaareisil. Seekord olid nad spaas laste sünnipäeval, Egiptuse-reis seisab kohe ees.

"Vaatasime pakkumisi, mis tehti. Ikka võimalikult soodsamaks," ütles Illar.

Need pered, kes ei saa või ei taha kuni kaht keskmist kuupalka välismaareisile panna või poole palga eest Saaremaale spaasse sõita, võivad saata koolilapsed ringidesse ja laagritesse, mida paljud omavalitsused koolivaheajanädalaks on korraldanud. Mõni neist on koguni tasuta.