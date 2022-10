Üle 60 protsendi tõusev sooja hind kasvatab Pärnu spaade ebakindlust

Viikingi tegevjuht Kairi Lusik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et juba kolm aastat on turismisektoris olnud liikumine kriisist kriisi – kui miski peakski rõõmu tegema, siis tuleb kohe uus negatiivne löök. Teade 63-protsendilisest soojuse hinnatõusust alates 25. novembrist võttis ettevõtjal hinge kinni. Seetõttu ongi raske talvele optimistlikult vastu minna, kuigi selleks on ettevõte jõudumööda ka valmistunud.

"Me vahetasime majas liikumisandurite peale lampe, veekeskuses me otsustasime – muidugi pärast pikka kaalumist – võtta ühe tunni nädala sees lahtiolekuaega vähemaks, kella üheksani oleme lahti. Meil on börsielekter," selgitas Lusik.

Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik tõdes, et talle tegid just rõõmu üheksa kuu majandustulemused, aga talvele on parem mitte mõelda.

"Mõlema spaahotelli tulemus kannatab juba tegelikult võrrelda 2019. aastaga, mis oli koroonaeelne aasta, seda normaalsust. Selles mõttes võiks ju siin olla heas tujus ja nautida olukorda. Kui aga talve vaadata, siis need riskid on väga suured," rääkis Ratnik.

"Tänaseni meie elektrienergia kulud on ikkagi kontrolli all, me ei ole päris vabal turul. Aga 1. jaanurist oleme mõlema majaga börsihinnas ja kui sealt hakkavad tulema 20+ senti, siis on need juba sellised hinnad, mis meie ärimudelist võimaliku tulu või kasumi ära kustutavad," lisas ta.

Ratnik ütles, et suur abi on olnud sellest, et nad on Ukraina põgenike majutamisel partner sotsiaalkindlustusametile. Vahepeal majutas Tervis üle 200 põgeniku, praegu on neid 70 ringis. Uuel hankel osaleti samuti, aga tulemusi veel ei tea.