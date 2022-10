Ministeerium lükkas tagasi Tallinna soovi mupole volitusi juurde saada

"Liikluse reguleerija ülesandeid saab seoses teetöödega täita sellekohase väljaõppe saanud teeomaniku poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik," ütles siseministeeriumi pressiesindaja Kersti Ringmets ERR-ile.

Ta viitas ka liiklusseadusele, mille paragrahv 8 kohaselt on õigus liiklust reguleerida politseiametnikul või abipolitseinikul, kes on saanud sellekohase väljaõppe ning samuti omandatud pädevuse piires ka sellekohase väljaõppe saanud isikud. Muuhulgas võib seda teha teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud.

Tallinn reguleerijaid ei saada, aga tahab lisaõigusi mupole

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles teisipäeval ERR-ile, et kuna järelevalvet liikluse üle on õigus teha vaid politsei, millel aga tipptundidel liikluse suunamiseks ressurssi pole, võiks vastavad õigused saada ka mupo.

"Seda ressurssi tuleb [politseil] jaotada väga paljude teiste ülesannete vahel ja seetõttu me arvame, et oleks õige mõte kaaluda ka linna munitsipaalpolitseile järelevalveõiguse andmist, et me saaksime paremini liiklust seal reguleerida ja selleks, et politsei võiks keskenduda olulisematele küsimustele kui ühistranspordi radade kasutamine või trammiliikluse takistamine üksikute autojuhtide poolt. Me peame õigeks, et ka linna munitsipaalpolitseil tekiks võimalus seda tööd politsei eest teha /.../ Me oleme riigiga valmis arutama, millised on need võimalused, kuidas seda võiks saavutada," lausus Svet.

Abilinnapea Kiik rääkis neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis +", et linn on korduvalt pöördunud riigi poole järelevalveõiguste saamiseks munitsipaalpolitseile, kuna see annaks mupole õiguse näiteks reguleerida ühistranspordiradadel sõitmist ja kontrollida, et neid reegleid ei rikutaks.

"Täna munitsipaalpolitseil seda järelevalveõigust riigi poolt antud ei ole ja see on kindlasti koht, kus oleks võimalik kasutada linna järelevalve ressurssi, selle asemel, et peaksime ilmtingimata politsei ja piirivalveameti poole pöörduma, kellel arusaadavalt, praegusel ajal on väga palju erinevaid väljakutseid," ütles Kiik.

Samas ei toetanud Kiik saatejuht Arp Mülleri ettepanekut, et linn võiks saata ristmikutele, mida närvilised autojuhid kinni sõidavad, oma reguleerijad. "Küsimus ei ole selles. Tavapäraselt reguleerijat kasutatakse olukordades, kus näiteks ristmikul foorid ei tööta või muud sellised olukorrad, kus on vaja inimesi täiendavalt juhendada ja märkidest ei pruugi piisata," rääkis Kiik. "Kui me keset toimivat fooritsüklit suuname täiendavaid reguleerijaid, siis see võib tekitada omajagu segadust, seda enam, et nii nagu enne viitasite, siis liiklusseaduse erinevatel paragrahvidele ei pruugi inimene alati koheselt hoomata, mida siis talle reguleerija soovib öelda või märku anda."

Abilinnapea ütles, et linnavalitsuses on teemat arutatud, kuid ummikute leevendamiseks soovitatakse liiklejatele muid tegevusi. "Praeguse seisuga peame tõesti mõistlikumaks esiteks ühistranspordi eeliskasutamist, teiseks inimestele maksimaalselt ümbersuunamist nendelt tihedama liiklusega tänavatelt. Kolmandaks liikluse hajutamist ehk inimesed, kes saavad, kasutaksid tõesti kas varasemat või hilisemat kellaaega oma päevaste toimingute jaoks. Ja lisaks nagu viitasin, siis lühemaid vahemaid on mõistlik läbida jala või rattaga," ütles Kiik.

Keskerakonna juhatuse liige ning endine minister Kiik ütles, et tema erakond on mupo õiguste laiendamist toetanud nii valitsuses kui opositsioonis.

"See on teema, mida oleme tõstatanud korduvalt mitmes valitsuses ja loodan, et ühel hetkel saadakse sellest mõttekrambist üle, et munitsipaalpolitsei on kuidagimoodi alaväärne organisatsioon. Tegelikult on tegemist väga hea partneriga politsei- ja piirivalveametile, väga hea partneriga Tallinna elanikele. Ehk munitsipaalpolitsei õiguste laiendamine oleks kindlasti mõistlik, see aitaks kokkuvõttes muuta nii linnaelu paremaks ja turvalisemaks, aga ka säästa PPA töökoormust.