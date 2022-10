Ungari lubab Soome ja Rootsi NATO-sse võtmise aasta lõpuks ratifitseerida

Ungari valitsus toetab Soome ja Rootsi liikmestaatust NATO-s ning on saatnud parlamendile eelnõu nende allianssi võtmise ratifitseerimiseks, ütles peaminister Viktor Orbani kabinetiülem laupäeval.

Gergely Gulyási sõnul ratifitseeritakse Soome ja Rootsi vastuvõtmine hiljemalt detsembri keskpaigas, teatas väljaanne Politico.

Pressikonverentsil esinenud Gulyás vastas küsimusele, kas tema hinnangul tugevdab kahe Põhjamaa vastu võtmine allianssi, et loodetavasti. Ta lisas, et selle üle, kas NATO laienemine on Ungari huvides, võib arutada, kuid sel pole praegu mõtet.

Ungari ja Türgi on ainsad kaks NATO riiki, mis ei ole Soome ja Rootsi vastuvõtmist allianssi seni ratifitseerinud.

Soome ja Rootsi said kutse alliansiga liituda juuni lõpus peetud NATO tippkohtumisel, protsessi vallandas aga 24. veebruaril alanud Venemaa agressioon Ukrainas.