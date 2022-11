Rootsi minister: valitsus distantseerub kurdi rühmitustest oma NATO-püüdluses

Türgi peab YPG-d ja selle poliitilist haru Süüria Demokraatlikku Liiduparteid (PYD) Kurdistani Töölispartei (PKK) laienduseks. Viimast peavad Türgi, USA ja Euroopa Liit terroristlikuks organisatsiooniks.

Rootsi koos USA ja mitme NATO riigiga on toetanud YPG-d võitluses äärmusrühmituse ISIS vastu. Türgi on aga lubanud tõkestada Rootsi NATO-ga liitumise avalduse, kui Stockholm ei lõpeta YPG toetamist.

"Nende organisatsioonide ja EL-i terrorinimekirjas oleva PKK vahel on liiga tihe side, et see oleks hea meie ja Türgi suhtele," ütles Billström Rootsi Raadiole.

"Meie hinnangul on nendega, kes kahjustavad meie suhteid Türgiga, kahtlusi ja probleeme," sõnas Billström.

"Peamine eesmärk on Rootsi kuulumine NATO-sse," ütles ta.

Mõne päeva pärast reisib Rootsi peaminister Ulf Kristersson Ankarasse, et püüda Türgi presidenti Tayyip Erdogani veenda Rootsi NATO-püüdlusi toetama.

Kristersson ütles Rootsi ringhäälingu SVT andmetel, et valitsuse distantseerumises YPG-st ja PYD-st ei ole midagi uut. Tema sõnul täidab Rootsi suvel Soome ja Türgiga sõlmitud memorandumit, milles on kirjas, et Rootsi ja Soome toetavad Türgit teda ähvardavate julgeolekuohtude vastu ning seetõttu ei tohiks nad YPG-d ja PYD-d toetada.

"Rootsi ei tohiks olla koht, kus on lihtne terrorismi aluseid toetada," ütles Kristersson.

"Eelkõige puudutab see võitlust terrorismiga ja kõiki tegevusi, mis Rootsi pinnal toetavad või koguvad terrorismi jaoks raha. Rootsi peab olema koht, mis seisab terrorismile igati vastu," ütles peaminister.

PYD juht Salih Muslim kommenteeris TT andmetel, et Rootsi riigijuhtide avaldus praktikas midagi ei muuda.

"Erakonnana pole meil Rootsi valitsusega kunagi otseseid suhteid olnud, ainult Rootsi organisatsioonidega," ütles ta. "Mul on väga raske näha, et Rootsi eiraks Türgi sekkumise pärast oma inimõiguste põhimõtteid. See on lihtsalt mäng, ei midagi muud," lisas ta.

Rootsi ja Soome esitasid avalduse NATO-ga liitumiseks tänavu maikuus tulenevalt Venemaa täiemahulisest invasioonist Ukrainasse.

30 NATO liikmesriigist 28 on Soome ja Rootsi avalduse heaks kiitnud, vaid Ungari ja Türgi pole seda veel teinud.