Meloni tahab muuta kliimamuutustega võitlemise parempoolseks poliitikaks

Uus Itaalia peaminister, parempoolse Itaalia Vendade (Fratelli d'Italia) juht Giorgia Meloni kinnitas hiljuti, et parempoolsed armastavad looduskeskkonda.

Meloni teatas septembris, et "ökoloogia on vasakpoolsete poolt sõjaliselt okupeeritud" poliitikateema.

Eelmine aasta oli Meloni veelgi selgem: "Ei ole midagi parempoolsemat kui ökoloogia. Parempoolsed armastavad looduskeskkonda, sest nad armastavad maad, identiteeti ning kodumaad."

Nüüd on värske Itaalia peaministri sõnumiks majanduskasvu ja täistööhõive ühildamine Itaalia süsinikuheite langetamisega, hindab Politico.

Keskkonnaaktivistid on samas tahtnud, et lääneriikides toimuks majanduskasvu ning tarbimise ümbermõtestamine.

"Greta Thunbergi ideoloogia viib tuhandete ettevõtete ning miljonite töökohtade kaoni Euroopas," ütles Meloni juunis paremparteide konverentsil Hispaanias.

Samal üritusel rõhutas Meloni, et sisepõlemismootorite asemel elektrimootorite ning akude suurem kasutuselevõtt ilma tooraine kontrollita paneb Euroopa rohkem sõltuma Hiinast, kel on olemas tarvilikud mineraalid enda riigi piires.

Meloni Itaalia Vendade partei allkirjastas ka mitmete paremerakondade deklaratsiooni, milles paremparteid lubasid ühiselt kliimamuutuste vastu võidelda.

Deklaratsioonis rõhutatakse, et kliimaeesmärke ei saa saavutada ainult riigipoolse tegevusega, vaid samuti on vaja kaasata ettevõtete ning ettevõtjate ekspertiisi.

Ükski Eesti erakond antud deklaratsiooniga liitunud ei ole. Fratelli D'Italia on ainus Itaalia erakond, mis on deklaratsiooniga ühinenud.

Deklaratsiooni osana on Meloni nõustunud, et Itaalia peaks suutma sajandi keskpaigaks viima enda süsinikuheite määra nulli. Selle eesmärgi on ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid varem ühiselt kokku leppinud.

Kliimamuutuste mõju on Itaaliale tõenäoliselt suurem kui paljudele teistele riikidele. Sel suvel oli Lõuna-Euroopas, sh Itaalias, näiteks tavatult erakordselt palav.

Praegu pole veel selge kui suur osa Meloni kliimapoliitikast on retooriline ja kui palju sellest toob endaga kaasa otsuseid, mis Itaalia kliimapoliitikat tegelikult mõjutavad.

Erakonna Itaalia Vennad parteiprogrammis on konkretiseerimata toodud välja vajadus mitte liigselt kurnata olemasolevaid loodusressursse, suurendada taasmetsastamist ning suunata rohkem inimesi ühistransporti kasutama.

Samas ei olnud parteiprogrammis ühtegi selget meedet, millega Itaalia saaks jõuda Euroopa Liidu 2030. aasta süsinikuheite vähendamise sihttasemeni.

Meloni on nimetanud ka Euroopa Liidu rohekokkuleppet (Green Deal) kliimafundamentalismiks. Samuti on värske Itaalia peaminister skeptiline Euroopa Liidu taastefondi raha kasutamise eesmärkide osas, mis pandi paika eelmise valitsuse ajal.

Valimiskampaania ajal toetas Meloni ka tuumaenergia taas kasutusele võtmist Itaalias. Samuti oli ta toetav fossiilsete kütuste maast välja pumpamise osas.