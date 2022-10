Koroona ajal alanud kiibipuudus võib asenduda nende üleküllusega

Kõrge inflatsiooni mõjul ostavad tarbijad kogu maailmas elektroonikat üha vähem, see on omakorda vähendamas mikrokiipide nõudlust, kuni selleni, et võib tekkida tarbekiipide üleküllus. Samas kõrgtehnoloogilise kiipe jääb pigem puudu – sõjatööstuse nõudlus kasvab.

Lõuna-Korea arvutimälu kiipide tootja SK Hynixi kolmanda kvartali kasum langes 60 protsenti ning seetõttu jätab ettevõte tegemata pooled järgmiseks aastaks planeeritud investeeringutest. Ka Taiwani ning Ameerika kiibitootjad ennustavad nõudluse kukkumist, vahendab Reuters. Põhjus seisneb selles, et inimesed ostavad vähe elektroonikat.

Elektroonikapoe Expert turundusjuht Laura Laanjärv ütles ERR-ile, et müük hakkas kukkuma augustis.

"Hästi selgelt on näha langustrend tolmuimejate kategoorias. Inimesed on liikunud tagasi kontoritesse. Eelmine aasta oli ka robotite turuletuleku aasta, siis osteti neid väga palju rohkem. Võib öelda, et inimesed ei korista nii palju, kui nad veedavad palju rohkem aega kontorites," ütles Laanjärv.

See on ka tõsi laiemalt, pandeemia ajal hoogu kogunud tarbimine on nüüd asendunud hinnatõusu mõjul ettevaatlikkusega. Teisalt mõjutab kiipe majanduslik nähtus, mida kutsutakse ülelöögiks, selgitas Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

"Kui on mingisuguse ressursi puudus, siis ettevõtted hakkavad üritama tekitada endale varusid. Kui nüüd kõik üheaegselt tekitavad endale selliseid varusid, siis see annab signaali tootjale, et turul on tohutu nõudlus selle asja järele ja siis ta hakkab veel omakorda sinna investeerima, et seda rohkem toota. Siis hakkab tekkima see, et nõudlus ja pakkumine ei ole üldse tasakaalus, võib tekkida isegi oht, et teatud asju hakatakse üle tootma," rääkis Varblane.

Samas ütles Varblane, et kiipide nappus veel täielikult lõppenud ei ole. "Pigem on see praegu hästi ebaühtlane ja neid autosid, mis seisavad ikka veel autotööstuse väravas, mida ei ole suudetud käima panna, sest kiibid on puudu, need autod on ikka veel olemas," lisas ta

Ka on kiipe väga erinevaid. Kui laiatarbe mälukiipe võib olla rohkem kui nõudlust, siis kõrgtehnoloogilisi kiipe jääb tõenäolisemalt puudu.

"Nagu me näeme, on turul täiesti uus kiibinõudluse valdkond – see on sõda ja sõjatehnika. Keegi ei kujutanud ette, et niisuguses koguses hakkab sõjatehnikat kuluma. See on ju vaja asendada," ütles Varblane.

Näiteks on varem viidanud kaitseinvesteeringute keskus, et enim on tõusnud osa tankitõrjerelvade hinnad, sest need sisaldavad erilisi kiipe.

Samas on ka märke, et olukord paraneb. Kaitsetehnoloogia ettevõtte Milrem Robotics tegevjuht Kuldar Väärsi kinnitas, et nemad on nüüdseks leidnud puudu olevatele kiipidele asenduse.

Samas jätkab kiipide tähtsus kasvamist, seega isegi kui praegu võib tekkida mõne kiibi üleküllus, siis pikalt see kesta ei saa. "Kiibid on kogu tehnoloogilise arengu süda," tõdes Varblane.